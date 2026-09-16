Максим Матвеев впутывается в бизнес-войну в трейлере фильма «Пранкер» с Алексеем Серебряковым

Появился трейлер остросоциальной драмы «Пранкер» с Максимом Матвеевым в главной роли. В кадре появятся Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко и Юрий Чулков. Фильм выйдет в прокат в октябре.

По сюжету анонимный пранкер Антон обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и публикует ее в сети. Когда герой ввязывается в чужой бизнес-конфликт, его объявляют в розыск, а сестра Антона оказывается в опасности.