Максим Матвеев впутывается в бизнес-войну в трейлере фильма «Пранкер» с Алексеем Серебряковым

Остросоциальную драму о последствиях сетевых сливов покажут в октябре.
Появился трейлер остросоциальной драмы «Пранкер» с Максимом Матвеевым в главной роли. В кадре появятся Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко и Юрий Чулков. Фильм выйдет в прокат в октябре.
По сюжету анонимный пранкер Антон обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и публикует ее в сети. Когда герой ввязывается в чужой бизнес-конфликт, его объявляют в розыск, а сестра Антона оказывается в опасности.
Режиссером стал Александр Харламов («Эффект хамелеона»). Среди прочих картину продюсируют Лала Рустамова («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бык») и Тимур Асадов («Знаешь, мама, где я был?»).
«Пранкер» выйдет на экраны 22 октября.
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