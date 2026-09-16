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Максим Матвеев впутывается в бизнес-войну в трейлере фильма «Пранкер» с Алексеем Серебряковым

Остросоциальную драму о последствиях сетевых сливов покажут в октябре.

Появился трейлер остросоциальной драмы «Пранкер» с Максимом Матвеевым в главной роли. В кадре появятся Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко и Юрий Чулков. Фильм выйдет в прокат в октябре.

По сюжету анонимный пранкер Антон обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и публикует ее в сети. Когда герой ввязывается в чужой бизнес-конфликт, его объявляют в розыск, а сестра Антона оказывается в опасности.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании Bazelevs, студии Александра Харламова и «Пандора фильм»

Режиссером стал Александр Харламов («Эффект хамелеона»). Среди прочих картину продюсируют Лала Рустамова («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бык») и Тимур Асадов («Знаешь, мама, где я был?»).

«Пранкер» выйдет на экраны 22 октября.

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