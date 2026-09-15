Драма «Александр I» с Сергеем Горошко в роли императора выйдет на экраны в ноябре

В сети появился трейлер исторической драмы «Александр I» с Сергеем Горошко в главной роли. Игровой биографический фильм о российском императоре первой четверти XIX века выйдет на экраны в конце ноября. В актерском составе — Виталий Кищенко (играет Павла I), Полина Кутепова, Софья Лебедева, Савелий Кудряшов и Артем Донцов.

Картина расскажет про ранний период правления Александра, от прихода к власти после гибели отца до событий войны 1812 года. В фокусе окажутся реформы правителя и так и не решенные им вопросы об отмене крепостного права и введении конституции.