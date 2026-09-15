Драма «Александр I» с Сергеем Горошко в роли императора выйдет на экраны в ноябре

В кадре — события от убийства Павла I до Отечественной войны 1812 года.
В сети появился трейлер исторической драмы «Александр I» с Сергеем Горошко в главной роли. Игровой биографический фильм о российском императоре первой четверти XIX века выйдет на экраны в конце ноября. В актерском составе — Виталий Кищенко (играет Павла I), Полина Кутепова, Софья Лебедева, Савелий Кудряшов и Артем Донцов.
Картина расскажет про ранний период правления Александра, от прихода к власти после гибели отца до событий войны 1812 года. В фокусе окажутся реформы правителя и так и не решенные им вопросы об отмене крепостного права и введении конституции.
Режиссером и оператором фильма стал Морад Абдель-Фаттах — автор художественно-документальных картин о Петре I и Екатерине II, а также мини-сериала «Императрицы». «Александр I» стал четвертой работой в цикле Абдель-Фаттаха «Русь» о событиях и личностях российской истории, которые, по мнению создателя, сделали страну великой.
«Мы снимали, как в 1812 году горела Москва, захваченная Наполеоном. Для съемок эпизода коронации Александра кинопарк "Москино" предоставил Успенский собор, построенный на натурной площадке “Соборная площадь”», — рассказывал режиссер о процессе съемок.
Над сценарием работали Андрей Кравчук, Антон Черенков и Андрей Рубанов. Оформлением занимались художники Мария Турская, Екатерина Шапкайц и Татьяна Вавилова.
«Александр I» в прокате с 26 ноября.
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