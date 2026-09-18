Что смотреть дома на этой неделе: «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй, сатирическая комедия «Жертва обстоятельств» и новый сезон «Гангстерленда»

А также — драматический триллер «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи, продолжение «Медленных лошадей», «Параллельные истории» из основного конкурса Канн, Джон Хэмм в «Американском заложнике» и инди-эксперимент «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «На краю Оук-стрит» / The End of Oak Street (18+)
Блокбастер с динозаврами и голливудскими звездами: по сюжету Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй играют семейную пару с двумя детьми, которая вместе со своим домом и частью небольшого городка попадает в мезозой — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подробнее о новой картине режиссера «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла мы рассказывали в нашей рецензии.
C 15 сентября, Prime Video
Фильм «Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)
На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером комедийного экшена выступил Ромен Гаврас («Афина»).
С 18 сентября, Okko, Wink
Сериал «Гангстерленд» / MobLand, 2 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал режиссер Гай Ричи. В центре сюжета — могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру.
Членов клана играют сплошь звезды — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
С 18 сентября, Paramount+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Форсайты» / The Forsyte Saga, 2 сезон (18+)
Второй сезон экранизации классики Нобелевского лауреата Джона Голсуорси. История о богатом семействе, раздираемом внутренними противоречиями: мать семейства Энн Форсайт сыграла Франческа Аннис из «Макбета» Романа Полански, также в касте — Джошуа Орпин («Проповедник»), Милли Гибсон («Доктор Кто»), Стивен Мойер («Арт-детективы») и другие. За сценарную адаптацию отвечает Дэбби Хорсфилд («Полдарк»).
С 14 сентября, «Амедиатека»
Сериал «Жены на охоте» / The Hunting Wives, 2 сезон (18+)
Продолжение детективной истории с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 15 сентября, Netflix
Сериал «Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, 3 сезон (18+)
Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.
За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.
С 15 сентября, Shudder
Фильм «Соперники Амзиа Кинга» / The Rivals of Amziah King (18+)
Драматический триллер Эндрю Паттерсона («Бескрайняя ночь»), в которой Мэттью Макконахи оказывается в роли оклахомского пчеловода и кантри-музыканта Амзию Кинга. По сюжету к нему возвращается дочь Кейт (Анджелина Лукинггласс) — и воспользоваться этим пытаются конкуренты Кинга в медовом бизнесе.
С 15 сентября, Prime Video
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 6 сезон (18+)
Продолжение каноничного драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Шестой сезон проекта, ставшего моментальной классикой, вновь основан на книге Мика Геррона.
С 16 сентября, Apple TV
Сериал «Нили» / Neagley, премьера (18+)
Спин-офф о напарнице Джека Ричера Фрэнсис Нили (Мария Стэн), которой приходится расследовать убийство своего близкого друга. Проект станет прямым продолжением четвертого сезона «Ричера» (и да, эпизодические появления актера Алана Ричсона в новом проекте — дело решенное). Постановкой по-прежнему занимается режиссер оригинала Сэм Хилл.
С 16 сентября, Prime Video
Сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, 2 сезон (18+)
Второй сезон спин-оффа популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).
С 17 сентября, Netflix
Фильм «Во власти страха» / Above and Below (18+)
Триллер о компании дайверов, которая хотела понаблюдать за акулами и просто отдохнуть, а оказалась втянутой в историю с решительно настроенными бандитами и контрабандным грузом. В картине снялись Антонио Бандерас, Лора Марано, Рамиро Алонсо и другие, а режиссером выступил Джесси Джонсон («Британский психопат»).
C 17 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Wink, «Кион», Okko
Фильм «Мошенники» (18+)
Полнометражное продолжение популярного казахского сериала: в нем гениальный мошенник Дамир (Рустем Омаров) оказывается в ловушке у бандита Ерлана (Бопеш Жандаев) — теперь ему придется раскрыть все свои тонкие схемы обмана. Фильм снял автор оригинального проекта Олжас Нурбай.
С 18 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Start, Premier, Okko
Сериал «Горбушка. Сердце русского рока», премьера (18+)
Документальный сериал о легендарном московском ДК Горбунова, в свое время ставшим центром притяжения огромного количества меломанов — и покупавших музыку на рынке, и ходивших на многочисленные концерты. Среди комментаторов — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие рок-звезды. Снял проект Тимур Федоров, до этого работавший над доком о группе «Король и Шут».
С 18 сентября, Okko
Фильм «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"» / Teenage Sex and Death at Camp Miasma (18+)
Новая работа автора «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун. В ней молодая инди-режиссер Крис (Ханна Айнбиндер) собирается переснять популярный слэшер про массовую гибель подростков в лагере «Миазма». Для этого она видится актрисой из оригинала Билли (Джиллиан Андерсон), которая живет затворницей в той самой местности, где снимался фильм — происходит странное и моментами сюрреалистическое взаимодействие поколений.
C 18 сентября, Mubi
Сериал «Вавилон-Берлин» / Babylon Berlin, 5 сезон (18+)
Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения, выходивший с 2017 года, движется к финалу. Этот сезон будет завершающим: проект Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлегтена остановится на 1933 году (потому что дальнейшую историю все знают).
C 19 сентября, Sky
Сериал «Американский заложник» / American Hostage, премьера (18+)
Триллер, основанный на реальных событиях — в нем звезда «Безумцев» Джон Хэмм сыграл радиожурналиста Фреда Хекмана, которому в эфир дозвонился Тони Кирицис (Джованни Рибизи) с требованием выпустить его заявление (в противном же случае он убьет взятого в заложники брокера). Шоураннерами стали Шон Райан («Щит») и Эйлин Майерс («Ночной агент»).
С 20 сентября, MGM+
Фильм «Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)
Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.
С 20 сентября, «Кинопоиск», Okko, Wink
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