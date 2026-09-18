Что смотреть дома на этой неделе: «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй, сатирическая комедия «Жертва обстоятельств» и новый сезон «Гангстерленда»

Сериал «Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, 3 сезон (18+)

Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.

За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.

С 15 сентября, Shudder