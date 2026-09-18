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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй, сатирическая комедия «Жертва обстоятельств» и новый сезон «Гангстерленда»

А также — драматический триллер «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи, продолжение «Медленных лошадей», «Параллельные истории» из основного конкурса Канн, Джон Хэмм в «Американском заложнике» и инди-эксперимент «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

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ГЛАВНОЕ

Australian Government, Bad Robot, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Domain Entertainment (II), Good Fear Content, 2026

Фильм «На краю Оук-стрит» / The End of Oak Street (18+)

Блокбастер с динозаврами и голливудскими звездами: по сюжету Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй играют семейную пару с двумя детьми, которая вместе со своим домом и частью небольшого городка попадает в мезозой — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подробнее о новой картине режиссера «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла мы рассказывали в нашей рецензии.

C 15 сентября, Prime Video

Keylight Pictures, Troll Court Entertainment, Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros., 2026

Фильм «Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)

На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером комедийного экшена выступил Ромен Гаврас («Афина»).

С 18 сентября, Okko, Wink

101 Studios, MTV Entertainment Studios, MTV Studios, Showtime Networks, 2025

Сериал «Гангстерленд» / MobLand, 2 сезон (18+)

Продолжение криминальной драмы, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал режиссер Гай Ричи. В центре сюжета — могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру.

Членов клана играют сплошь звезды — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».

С 18 сентября, Paramount+

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Mammoth Screen, 2025

Сериал «Форсайты» / The Forsyte Saga, 2 сезон (18+)

Второй сезон экранизации классики Нобелевского лауреата Джона Голсуорси. История о богатом семействе, раздираемом внутренними противоречиями: мать семейства Энн Форсайт сыграла Франческа Аннис из «Макбета» Романа Полански, также в касте — Джошуа Орпин («Проповедник»), Милли Гибсон («Доктор Кто»), Стивен Мойер («Арт-детективы») и другие. За сценарную адаптацию отвечает Дэбби Хорсфилд («Полдарк»).

С 14 сентября, «Амедиатека»

Netflix, 2025

Сериал «Жены на охоте» / The Hunting Wives, 2 сезон (18+)

Продолжение детективной истории с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).

С 15 сентября, Netflix

Shudder, A24, 2026

Сериал «Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, 3 сезон (18+)

Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.

За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.

С 15 сентября, Shudder

Black Bear, Heyday Films, 2025

Фильм «Соперники Амзиа Кинга» / The Rivals of Amziah King (18+)

Драматический триллер Эндрю Паттерсона («Бескрайняя ночь»), в которой Мэттью Макконахи оказывается в роли оклахомского пчеловода и кантри-музыканта Амзию Кинга. По сюжету к нему возвращается дочь Кейт (Анджелина Лукинггласс) — и воспользоваться этим пытаются конкуренты Кинга в медовом бизнесе.

С 15 сентября, Prime Video

See-Saw Films, Pretty Pictures, Apple TV+, 2025

Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 6 сезон (18+)

Продолжение каноничного драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Шестой сезон проекта, ставшего моментальной классикой, вновь основан на книге Мика Геррона.

С 16 сентября, Apple TV

Amazon MGM Studios, Blackjack Films, CBS Studios, Nicholas Wootton Productions, Paramount Television Studios, Skydance Television, 2026

Сериал «Нили» / Neagley, премьера (18+)

Спин-офф о напарнице Джека Ричера Фрэнсис Нили (Мария Стэн), которой приходится расследовать убийство своего близкого друга. Проект станет прямым продолжением четвертого сезона «Ричера» (и да, эпизодические появления актера Алана Ричсона в новом проекте — дело решенное). Постановкой по-прежнему занимается режиссер оригинала Сэм Хилл.

С 16 сентября, Prime Video

21 Laps Entertainment, Flying Bark Productions, Upside Down Pictures, 2026

Сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, 2 сезон (18+)

Второй сезон спин-оффа популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).

С 17 сентября, Netflix

AF Films, Match Point, 2026

Фильм «Во власти страха» / Above and Below (18+)

Триллер о компании дайверов, которая хотела понаблюдать за акулами и просто отдохнуть, а оказалась втянутой в историю с решительно настроенными бандитами и контрабандным грузом. В картине снялись Антонио Бандерас, Лора Марано, Рамиро Алонсо и другие, а режиссером выступил Джесси Джонсон («Британский психопат»).

C 17 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Wink, «Кион», Okko

Salem Entertainment, START, Bas Production, 2026

Фильм «Мошенники» (18+)

Полнометражное продолжение популярного казахского сериала: в нем гениальный мошенник Дамир (Рустем Омаров) оказывается в ловушке у бандита Ерлана (Бопеш Жандаев) — теперь ему придется раскрыть все свои тонкие схемы обмана. Фильм снял автор оригинального проекта Олжас Нурбай.

С 18 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Start, Premier, Okko

«Мувистарт», Okko, 2026

Сериал «Горбушка. Сердце русского рока», премьера (18+)

Документальный сериал о легендарном московском ДК Горбунова, в свое время ставшим центром притяжения огромного количества меломанов — и покупавших музыку на рынке, и ходивших на многочисленные концерты. Среди комментаторов — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие рок-звезды. Снял проект Тимур Федоров, до этого работавший над доком о группе «Король и Шут».

С 18 сентября, Okko

MUBI, Plan B Entertainment, Scythia Films, 2026

Фильм «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"» / Teenage Sex and Death at Camp Miasma (18+)

Новая работа автора «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун. В ней молодая инди-режиссер Крис (Ханна Айнбиндер) собирается переснять популярный слэшер про массовую гибель подростков в лагере «Миазма». Для этого она видится актрисой из оригинала Билли (Джиллиан Андерсон), которая живет затворницей в той самой местности, где снимался фильм — происходит странное и моментами сюрреалистическое взаимодействие поколений.

C 18 сентября, Mubi

Sky 1, Das Erste, 2022

Сериал «Вавилон-Берлин» / Babylon Berlin, 5 сезон (18+)

Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения, выходивший с 2017 года, движется к финалу. Этот сезон будет завершающим: проект Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлегтена остановится на 1933 году (потому что дальнейшую историю все знают).

C 19 сентября, Sky

Criminal Content, MiddKid Productions, Sony Pictures Television, 2026

Сериал «Американский заложник» / American Hostage, премьера (18+)

Триллер, основанный на реальных событиях — в нем звезда «Безумцев» Джон Хэмм сыграл радиожурналиста Фреда Хекмана, которому в эфир дозвонился Тони Кирицис (Джованни Рибизи) с требованием выпустить его заявление (в противном же случае он убьет взятого в заложники брокера). Шоураннерами стали Шон Райан («Щит») и Эйлин Майерс («Ночной агент»).

С 20 сентября, MGM+

Memento Films Production, Panache Productions, La Compagnie Cinématographique, Lucky Red, Canal+, 2026

Фильм «Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)

Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.

С 20 сентября, «Кинопоиск», Okko, Wink

Рубрика:
Что смотреть дома

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