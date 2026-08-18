Никто не против ящеров: каким получился экшен «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором, Энн Хэтэуэй и динозаврами?

Небольшой провинциальный американский городок, в котором живет с виду идеальная семья Плэттов в теплой атмосфере начала восьмидесятых. Вместе с соседями по Оук-стрит папа Грег (Юэн Макгрегор), мама Дениз (Энн Хэтэуэй) и двое их смышленых детей-подростков (Кристиан Конвери и Мейси Стелла) увлекательно проводят выходные за соревнованиями по бегу в мешках и жаркой барбекю. Увы, не все так гладко: отец семейства лишился работы и втайне от родных перебивается доставкой пиццы (параллельно со злоупотреблением виски), его супруга страдает из-за предчувствия неизбежной катастрофы в браке и пишет автобиографический роман, дочь и сын заняты своими переживаниями: парню угрожает разбить лицо местный хулиган по незначительному поводу, а девушка озабочена поступлением в колледж — хотя и это меркнет на фоне потенциального развода родителей.

Все резко меняется, когда над городом вспыхивает подозрительное голубое сияние, совсем не похожее на молнию, а в ближайших дворах начинает твориться странное. У одних соседей посреди лужайки из ниоткуда появляется крупный цветок, который вообще-то должен был вымереть примерно 200 миллионов лет назад. У других — рядом с дверью появляется зловонная куча явно органического происхождения, чье авторство можно было бы свалить на вредного пса Плэттов, только для этого он должен быть размером с дом. Дальше — хуже: сияние и дальше обрушивается вниз, отключается электричество, а через считанные минуты город преображается совсем не в лучшую сторону — поскольку вместе со всем населением переносится в мезозойскую эру. Соответственно, на улицы выходят и ее обитатели (в диапазоне от еще не эволюционировавших огромных хищных кур до прото-крокодилов и адского вида змеи), воспринимающие высшее звено эволюции как нелепый, но высококалорийный фастфуд на ножках.