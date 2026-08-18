Никто не против ящеров: каким получился экшен «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором, Энн Хэтэуэй и динозаврами?

В мировом прокате идет «На краю Оук-стрит» — странноватый, но по-своему приятный фильм о том, как жители американской глубинки всем городком внезапно попали в гости к самым настоящим динозаврам. Собака.ru размышляет, почему новая картина автора инди-хитов «Оно приходит за тобой» и «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла — хоть и не идеальный, но вполне нестыдный способ провести время у экрана.
Небольшой провинциальный американский городок, в котором живет с виду идеальная семья Плэттов в теплой атмосфере начала восьмидесятых. Вместе с соседями по Оук-стрит папа Грег (Юэн Макгрегор), мама Дениз (Энн Хэтэуэй) и двое их смышленых детей-подростков (Кристиан Конвери и Мейси Стелла) увлекательно проводят выходные за соревнованиями по бегу в мешках и жаркой барбекю. Увы, не все так гладко: отец семейства лишился работы и втайне от родных перебивается доставкой пиццы (параллельно со злоупотреблением виски), его супруга страдает из-за предчувствия неизбежной катастрофы в браке и пишет автобиографический роман, дочь и сын заняты своими переживаниями: парню угрожает разбить лицо местный хулиган по незначительному поводу, а девушка озабочена поступлением в колледж — хотя и это меркнет на фоне потенциального развода родителей.
Все резко меняется, когда над городом вспыхивает подозрительное голубое сияние, совсем не похожее на молнию, а в ближайших дворах начинает твориться странное. У одних соседей посреди лужайки из ниоткуда появляется крупный цветок, который вообще-то должен был вымереть примерно 200 миллионов лет назад. У других — рядом с дверью появляется зловонная куча явно органического происхождения, чье авторство можно было бы свалить на вредного пса Плэттов, только для этого он должен быть размером с дом. Дальше — хуже: сияние и дальше обрушивается вниз, отключается электричество, а через считанные минуты город преображается совсем не в лучшую сторону — поскольку вместе со всем населением переносится в мезозойскую эру. Соответственно, на улицы выходят и ее обитатели (в диапазоне от еще не эволюционировавших огромных хищных кур до прото-крокодилов и адского вида змеи), воспринимающие высшее звено эволюции как нелепый, но высококалорийный фастфуд на ножках.
Режиссер инди-хитов «Оно приходит за тобой» и «Под Сильвер-Лэйк» Дэвид Роберт Митчелл вернулся на большие экраны спустя восемь лет с совершенно нехарактерной для него работой — бодрым среднебюджетным (около 80 миллионов долларов) экшеном с голливудскими звездами первого эшелона, нарисованными динозаврами всех сортов и расцветок и Джей Джей Абрамсом в качестве продюсера. Многие уже успели окрестить его новым «Парком юрского периода», хотя к подобным категоричным оценкам точно стоит относиться с осторожностью.
Сразу отметим, что это кино — стопроцентный маркер на возраст. Чтобы получить от него искреннее удовольствие, нужно быть либо миллениалом, зачитывавшимся в детстве красиво иллюстрированными энциклопедиями про динозавров, либо условным восьмилеткой, который прямо сейчас уверенно играет в палеонтолога и достает своих родителей просветительской работой по поводу пахицефалозавров и трицератопсов: идут годы, но у детей увлечение огромными древними чудищами, к счастью, не проходит.
Остальные зрители, с большой долей вероятности, будут смеяться и плеваться. «На краю Оук-стрит» — это очень лаконичный и сюжетно предсказуемый фильм-таймкиллер, в котором все нужное легко умещается в полтора часа экранного времени (притом больше ему и не требуется). Такое кино как влитое смотрелось бы даже не на пиратском DVD формата «10 на одном диске» в нулевые, а скорее на VHS-кассете в девяностые — все жанровые компоненты здесь любовно спрессованы в своеобразную шипучую таблетку.
При этом всерьез критиковать происходящее невозможно: любимую всеми реплику «да я сто раз такое видел» каждый раз приходится осекать на полуслове, когда в кадре появляется дробовик, бейсбольная бита или сцена, где динозавры устраивают любовные игры или лакомятся мороженым (прямо скажем, это необязательная информация, но о ней невозможно молчать).
Вопрос, стоит ли это потраченного времени, остается как будто бы за пределами традиционных дискуссий: как именно будить внутреннего ребенка и предложить ли динозаврам окончательно вымереть в массовой культуре или оставить их в покое — личное дело каждого, на которое не повлияют никакие метеориты и прочие катаклизмы.
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