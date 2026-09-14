Смотрим тизер сериала «Полураспад» с Анной Михалковой, Филиппом Янковским, Евгением Стычкиным и Милой Ершовой

В сети появился тизер-трейлер драматического сериала «Полураспад» о событиях периода перестройки. По сюжету главная героиня, журналистка оренбургской газеты, после смерти отца находит его архивные записи. Героиня решает продолжить расследование родителя, связанное с учениями ядерных сил на Тоцком полигоне в 1954 году.

Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Филипп Янковский. Также в кадре появятся актеры Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков и Максим Стоянов.