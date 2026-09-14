Смотрим тизер сериала «Полураспад» с Анной Михалковой, Филиппом Янковским, Евгением Стычкиным и Милой Ершовой

Драму о журналистке, которая продолжает расследование своего отца в годы перестройки, покажут онлайн осенью.
В сети появился тизер-трейлер драматического сериала «Полураспад» о событиях периода перестройки. По сюжету главная героиня, журналистка оренбургской газеты, после смерти отца находит его архивные записи. Героиня решает продолжить расследование родителя, связанное с учениями ядерных сил на Тоцком полигоне в 1954 году.
Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Филипп Янковский. Также в кадре появятся актеры Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков и Максим Стоянов.
Режиссером «Полураспада» стал Максим Свешников («Прометей», «Отель Элеон»). Сценарий написал Олег Маловичко («Улица Шекспира», «Лихие»). Маловичко вошел в команду продюсеров вместе с Александром Цекало, Иваном Самохваловым, Сергеем Шишкиным и Гавриилом Гордеевым.
В связке с игровым сериалом онлайн-кинотеатр Okko выпустит документальный проект «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР» о событиях на Тоцком полигоне, которые легли в основу художественного сюжета. Спустя более 70 лет авторы восстанавливают хронологию событий и разбираются в масштабах произошедшего, последствиях учений и их влиянии на дальнейшую историю. Премьера трехсерийного дока состоится 2 октября.
«Полураспад» выйдет в Okko этой осенью. Дату премьеры объявят позже. В сериале будет восемь эпизодов.
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