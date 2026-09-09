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Смотрим трейлер комедии «Ночной гость» с Гошей Куценко и Сергеем Гилевым

Новогодняя история (с саундтреком Татьяны Булановой!) выйдет на экраны в январе.

В сети опубликовали тизер-трейлер новогодней комедии «Ночной гость». Главные роли в фильме исполнили Гоша Куценко, Сергей Гилев, Екатерина Климова, Михаил Тройник и Елизавета Ищенко. Картина выйдет в прокат в начале января.

Сюжет основан на пьесе Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». Героиня Ольга расстается с парнем в разгар новогодних праздников, возвращается домой и застает там свою мать с любовником. Девушка решает проучить мать: вызывает отца из командировки и приглашает в дом случайного знакомого, чтобы устроить большую семейную разборку. С каждой новой ложью ситуация становится все нелепее.

«Ночной гость» — полнометражный дебют режиссера Сергея Харченко. В команду продюсеров вошла Светлана Бондарчук. Гоша Куценко сыграл одну из главных ролей и в дуэте с Татьяной Булановой записал песню для саундтрека.

«Вита Актива», Versus Pictures, «Вега Фильм», 2026
«Вита Актива», Versus Pictures, «Вега Фильм», 2026
«Вита Актива», Versus Pictures, «Вега Фильм», 2026
«Вита Актива», Versus Pictures, «Вега Фильм», 2026

«Ночные забавы» уже экранизировали: в 1991 году Владимир Краснопольский и Валерий Усков сняли по пьесе одноименный телефильм. В картине снимались Евгений Евстигнеев, Ирина Алферова, Валентин Гафт, Альберт Филозов, Мария Виноградова и Александра Колкунова.

«"Ночной гость" вырос из фильма "Ночные забавы", который я полюбил еще в юности. Меня всегда притягивали такие истории, когда все внимание сосредоточено на людях, их характерах, отношениях и неожиданных поворотах судьбы. Мне хотелось намеренно уйти от драматизма первоисточника, сделав фильм комедией. А в процессе работы совершенно неожиданно для нас музыка стала еще одним полноценным героем фильма — она задала ему ритм, настроение и ту самую легкость. И, кажется, это сработало на 100%», — рассказал режиссер новой адаптации Сергей Харченко.

Комедия положений выйдет в прокат 7 января 2027-го.

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