Смотрим трейлер комедии «Ночной гость» с Гошей Куценко и Сергеем Гилевым

Новогодняя история (с саундтреком Татьяны Булановой!) выйдет на экраны в январе.
В сети опубликовали тизер-трейлер новогодней комедии «Ночной гость». Главные роли в фильме исполнили Гоша Куценко, Сергей Гилев, Екатерина Климова, Михаил Тройник и Елизавета Ищенко. Картина выйдет в прокат в начале января.
Сюжет основан на пьесе Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». Героиня Ольга расстается с парнем в разгар новогодних праздников, возвращается домой и застает там свою мать с любовником. Девушка решает проучить мать: вызывает отца из командировки и приглашает в дом случайного знакомого, чтобы устроить большую семейную разборку. С каждой новой ложью ситуация становится все нелепее.
«Ночной гость» — полнометражный дебют режиссера Сергея Харченко. В команду продюсеров вошла Светлана Бондарчук. Гоша Куценко сыграл одну из главных ролей и в дуэте с Татьяной Булановой записал песню для саундтрека.
«Ночные забавы» уже экранизировали: в 1991 году Владимир Краснопольский и Валерий Усков сняли по пьесе одноименный телефильм. В картине снимались Евгений Евстигнеев, Ирина Алферова, Валентин Гафт, Альберт Филозов, Мария Виноградова и Александра Колкунова.
«"Ночной гость" вырос из фильма "Ночные забавы", который я полюбил еще в юности. Меня всегда притягивали такие истории, когда все внимание сосредоточено на людях, их характерах, отношениях и неожиданных поворотах судьбы. Мне хотелось намеренно уйти от драматизма первоисточника, сделав фильм комедией. А в процессе работы совершенно неожиданно для нас музыка стала еще одним полноценным героем фильма — она задала ему ритм, настроение и ту самую легкость. И, кажется, это сработало на 100%», — рассказал режиссер новой адаптации Сергей Харченко.
Комедия положений выйдет в прокат 7 января 2027-го.
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