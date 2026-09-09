Смотрим трейлер комедии «Ночной гость» с Гошей Куценко и Сергеем Гилевым

В сети опубликовали тизер-трейлер новогодней комедии «Ночной гость». Главные роли в фильме исполнили Гоша Куценко, Сергей Гилев, Екатерина Климова, Михаил Тройник и Елизавета Ищенко. Картина выйдет в прокат в начале января.

Сюжет основан на пьесе Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». Героиня Ольга расстается с парнем в разгар новогодних праздников, возвращается домой и застает там свою мать с любовником. Девушка решает проучить мать: вызывает отца из командировки и приглашает в дом случайного знакомого, чтобы устроить большую семейную разборку. С каждой новой ложью ситуация становится все нелепее.

«Ночной гость» — полнометражный дебют режиссера Сергея Харченко. В команду продюсеров вошла Светлана Бондарчук. Гоша Куценко сыграл одну из главных ролей и в дуэте с Татьяной Булановой записал песню для саундтрека.