Смотрим трейлер сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской и Артемом Быстровым

Фильм снимали в Карелии, Подмосковье, Ленинградской и Липецкой областях.
В сети появился трейлер фильма-сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской в роли злой колдуньи. Киноадаптация истории о добром духе зимы выйдет на экраны в октябре. В кадре появятся актеры Кирилл Зайцев, Артем Быстров, Валентина Мазунина, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Светлана Колпакова, Ольга Тумайкина, Владимир Сычев и Михаил Тарабукин.
В новой версии сюжета сестры Марфа и Настя предстают лучшими подругами. Им предстоит справиться не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в деревне уже много десятков лет не наступает зима.
Режиссером проекта стал Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие», «Я буду жить»). В команду генеральных продюсеров вошла Тина Канделаки.
Съемки проходили в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. В кадре появится историческое поселение Большая Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк Рускеала и природный парк «Кудыкина гора».
«Морозко» выйдет в прокат 22 октября.
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