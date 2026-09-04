Сериал «Тайный город» с Биковичем, Пожарской, Колокольниковым, Верником и Чебатковым выйдет на экраны в ноябре

Стала известна дата премьеры мистического экшена «Тайный город» о скрытых элитах Москвы. Сериал начнут транслировать в конце ноября. В главных ролях появятся актеры Милош Бикович, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Иван Добронравов, Александра Ревенко, Игорь Верник, Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов и Олег Савостюк.

По сюжету Артем (Олег Савостюк) случайно становится свидетелем загадочного происшествия и открывает дверь в скрытую от обычных горожан Москву, которая существует по своим законам. Инцидент расследует опергруппа, а в изнанке мира продолжают свою жизнь три влиятельных семьи, наследники древних цивилизаций.