Сериал «Тайный город» с Биковичем, Пожарской, Колокольниковым, Верником и Чебатковым выйдет на экраны в ноябре

По сюжету в мистической изнанке современной Москвы живет правящая элита — наследники древних цивилизаций.
Стала известна дата премьеры мистического экшена «Тайный город» о скрытых элитах Москвы. Сериал начнут транслировать в конце ноября. В главных ролях появятся актеры Милош Бикович, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Иван Добронравов, Александра Ревенко, Игорь Верник, Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов и Олег Савостюк.
По сюжету Артем (Олег Савостюк) случайно становится свидетелем загадочного происшествия и открывает дверь в скрытую от обычных горожан Москву, которая существует по своим законам. Инцидент расследует опергруппа, а в изнанке мира продолжают свою жизнь три влиятельных семьи, наследники древних цивилизаций.
«Тайный город» — экранизация одноименного цикла романов Вадима Панова. Городское фэнтези о «секретной» Москве издают с 2001 года. В цикле вышло более 40 книг.
Первую экранизацию текстов Панова показали в 2014 году на канале «РЕН ТВ». В актерский состав телесериала вошли Павел Прилучный, Андрей Гайдулян, Игорь Жижикин, Светлана Устинова, Марчин Руй, Александра Флоринская и Елена Ташаева.
Режиссером нового проекта стал дебютант Андрей Туманов. Над сценарием работали Александр Талал («Пищеблок», «Черная Молния», «МЫ»), Маруся Трубникова и Виктория Островская («The Телки»). В команде генеральных продюсеров — Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров и Семен Щербович-Вечер.
«Тайный город» покажут с 23 ноября на «Кинопоиске» и телеканале «ТНТ». В сериале будет восемь серий.
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