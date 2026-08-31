В Петербурге простились с актером Юрием Цурило, звездой фильмов Алексея Германа старшего

31 августа в Петербурге простились с актером Юрием Цурило, сообщает ТАСС. Церемония прошла в камерном формате. Как рассказали журналистам близкие артиста, его кремируют.

Юрий Цурило скончался 26 августа на 80-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Цурило известен ролями в фильмах Алексея Германа старшего «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом». Среди других его киноработ — «Питер FM», «Дурак», сериалы «Убойная сила» и «Последний министр». До 2004 года Юрий служил в Александринском театре в Петербурге.

Драму «Хрусталев, машину!» показали на Каннском кинофестивале 1998 года. Юрий Цурило сыграл генерала медицинской службы Кленского. Действие разворачивается в начале 1953-го, в разгар «дела врачей»: герой встречает в госпитале собственного двойника и предчувствует скорый арест.

В память об артисте 4 сентября в 18:10 «Хрусталев, машину!» покажут на «Ленфильме».

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Юрия Алексеевича.

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