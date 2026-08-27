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Умер актер Юрий Цурило, сыгравший главную роль в «Хрусталев, машину!»

Артисту было 79 лет.

Кадр из фильма Алексея Германа старшего «Хрусталев, машину!»
«Ленфильм», СГФ, 1998

Кадр из фильма Алексея Германа старшего «Хрусталев, машину!»

Вчера, 26 августа, на 80-м году жизни скончался актер Юрий Цурило, известный по ролям в фильмах Алексея Германа старшего «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом». О смерти Юрия сообщил его сын Всеволод Цурило: «Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память!»

До 2004 года Цурило служил в Александринском театре в Петербурге. Среди его киноработ — «Питер FM», «Дурак», сериалы «Убойная сила» и «Последний министр».

Драму «Хрусталев, машину!» показали на Каннском кинофестивале 1998 года. Юрий Цурило сыграл генерала медицинской службы Кленского. Действие разворачивается в начале 1953-го, в разгар «дела врачей»: герой встречает в госпитале собственного двойника и предчувствует скорый арест.

Алексей Герман старший

Режиссер «Хрусталев, машину!» — о выборе Цурило на роль:

Мне хотелось, чтобы был прежде всего физически сильный человек — такого трудно сломать, замотать. Только что генерал, баловень жизни, в секунду становится бомжем, и ты ему без слов отдаешь кошелек. Цурило легко перевоплощается. Он полуцыган-полурусский. Очень трогательно рассказывал, как однажды в жизни появился его папа, устроился работать на птицефабрику, утром принес два мешка задушенных кур и исчез навеки. Он сам был кузнецом, физически очень сильный, накачанный, как Шварценеггер, но буквально, напрямую использовать это его качество я не стал.

В память об артисте 4 сентября в 18:10 «Хрусталев, машину!» покажут на «Ленфильме».

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Юрия Алексеевича.

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