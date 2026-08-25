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В Петербурге закончили съемки драмы взросления «Лето как лето» с Полиной Цыгановой

Дебют режиссера и сценариста Лены Кольской (от продюсеров проектов Ладо Кватании!) выйдет на экраны в 2027 году.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой nowitsky.studio / фото: Варвара Орлова

В Петербурге подошли к концу съемки драмы взросления «Лето как лето» — режиссерского и сценарного дебюта Лены Кольской в игровом полном метре. Главные роли исполнили актеры Полина Цыганова («Алиса не может ждать»), Остап Белоусов, Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Happy End») и Сергей Диль («Нормальный только я»). Премьера состоится в 2027 году.

По сюжету в начале 2010-х школьница Соня (Полина Цыганова) проводит каникулы перед выпускным классом в одиночестве. Случайное знакомство со студентом Ромой (Егор Абрамов) и его другом, музыкантом Платоном (Остап Белоусов), вовлекает замкнутую и нелюдимую Соню в незнакомый ей взрослый мир. Почувствовав себя среди единомышленников, героиня открывается миру, но первая влюбленность и доверие к реальности ведут ее к разочарованиям.

В саундтреке звучит музыка начала десятых: Mujuice, Motorama, Pompeya, On-The-Go, Дельфин. Оператором-постановщиком картины стал Олег Кольский («Медиатор»), а художником-постановщиком — Екатерина Потапова («Беспринципные в Питере»). Продюсируют проект Михаил Новицкий («Хаски: Реванш») и Никита Кватания («Казнь»), а также Валерия Зингаревич.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой nowitsky.studio / фото: Варвара Орлова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой nowitsky.studio / фото: Варвара Орлова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой nowitsky.studio / фото: Варвара Орлова

Точная дата премьеры появится позже.

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