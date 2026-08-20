В Петербурге начались съемки сериала «Боткин» с Евгением Стычкиным, Денисом Власенко, Розой Хайруллиной и Евгенией Леоновой

В Петербурге и Ленобласти стартовали съемки историко-приключенческой мелодрамы «Боткин». В центре истории — студент-медик, который попадает в XIX век и встречает прославленного врача Сергея Боткина. Главные роли в сериале исполнят Евгений Стычкин и Денис Власенко.

Проект снимают по мотивам биографии российского терапевта Сергея Боткина. Врач жил с 1832 по 1889 год, открыл вирусный гепатит А, создал женское медицинское образование, начал развивать направление курортного лечения в Крыму и создал санитарную карету — прототип современной скорой помощи.

Вместе со Стычкиным (играет врача) и Власенко (в роли студента) к актерскому составу присоединились Евгения Леонова, Влад Ценев, Максим Стоянов, Роза Хайруллина, Ксения Трейстер, Евгений Харитонов, Екатерина Воронина, Сергей Барковский, Олег Рязанцев, Павел Попов, Владислав Ветров и Алексей Розин.