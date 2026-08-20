В Петербурге начались съемки сериала «Боткин» с Евгением Стычкиным, Денисом Власенко, Розой Хайруллиной и Евгенией Леоновой

В центре истории — студент-медик, который попадает в XIX век и встречает гениального врача Сергея Боткина.
В Петербурге и Ленобласти стартовали съемки историко-приключенческой мелодрамы «Боткин». В центре истории — студент-медик, который попадает в XIX век и встречает прославленного врача Сергея Боткина. Главные роли в сериале исполнят Евгений Стычкин и Денис Власенко.
Проект снимают по мотивам биографии российского терапевта Сергея Боткина. Врач жил с 1832 по 1889 год, открыл вирусный гепатит А, создал женское медицинское образование, начал развивать направление курортного лечения в Крыму и создал санитарную карету — прототип современной скорой помощи.
Вместе со Стычкиным (играет врача) и Власенко (в роли студента) к актерскому составу присоединились Евгения Леонова, Влад Ценев, Максим Стоянов, Роза Хайруллина, Ксения Трейстер, Евгений Харитонов, Екатерина Воронина, Сергей Барковский, Олег Рязанцев, Павел Попов, Владислав Ветров и Алексей Розин.
Режиссером-постановщиком выступил Александр Котт («Ангелы Ладоги», «Чук и Гек. Большое приключение»), оператором — Петр Духовской («Сказки Пушкина. Для взрослых»). Художник-постановщик Анна Лазарева воссоздает в кадре два Петербурга: современный город и город XIX века.
Денис Власенко
Актер, играет студента Ваню
Мой герой Ваня в каждой серии сталкивается с каким-то новым медицинским вызовом: для нашего времени — обычным, для того — с ситуацией патовой. Перед съемками я смотрел много медицинских уроков: как считать межреберье, делать игловую декомпрессию, что такое пневмоторакс и каким он бывает. На площадке у нас, конечно же, есть медицинский консультант, чтобы в кадре руки не выдали фальши. Меня восхищает масштабность эпохи: исторические места Петербурга, дворцы, особняки, декорации, костюмы того времени. Но самое необычное для меня — мой костюм: сюртук и модные питерские кеды.
«Боткин» выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дату премьеры объявят позже.
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