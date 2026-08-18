Появился тизер сериала «Арсеньев» с Евгением Мироновым и Алисой Фрейндлих

Работу над картиной начали в 2021 году с создания первой версии сценария. Съемки стартовали в октябре 2023-го на мысе Тобизина — самой южной точке острова Русский во Владивостоке — и завершились в декабре 2024-го в Москве. Специально для сериала в кинопарке «Москино» выстроили декорацию дальневосточного города с воссозданным историческим обликом Владивостока начала XX века: морской рыбный порт, квартал Миллионка, пожарная каланча, дом губернатора, казармы и склады.

В проекте занято более 100 актеров, для которых создали свыше 200 исторических костюмов. Снимал сериал оператор-постановщик Владимир Башта («Челюскин. Первые», «Конек-Горбунок»).

Прототип главного героя Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Петербурге, а умер в сентябре 1930-го во Владивостоке. Путешественник, этнограф и военный востоковед, он проводил экспедиции по исследованию горных районов Уссурийского края. За 26 лет военной службы он прошел путь до подполковника. В 1911—1915 годах разработал и возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе с китайскими бандитами, нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами.

«Арсеньев» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, а телепремьера состоится на канале «Россия». Точную дату релиза объявят позже.

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