Смотрим трейлер драмы «Девочки учатся бриться» с Красовской, Пеговой, Сутуловой и Толкалиной

Дебютный игровой полный метр Ольги Панкратовой покажут в кинотеатрах осенью.
В сети появился трейлер драмы «Девочки учатся бриться». Полнометражный игровой дебют режиссера Ольги Панкратовой выйдет в прокат в сентябре. В главных ролях появятся Мария Раскина, Екатерина Кузьмина, Константин Белошапка, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина.
По сюжету в конце девяностых лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи.
В фильме будет камео певицы Ella — она же исполнит заглавную песню. Для саундтрека выбрали современные треки и хиты 1990-х.
Постановщица Ольга Панкратова окончила факультет журналистики МГУ, работала на телевидении в США и Германии. Среди ее киноработ — документалки «Solo», «Да, шеф!», «Филонов», «Легенды лета», «Хой с тобой». Вместе с Панкратовой сценарий писала Лидия Гашнева («Анна-детективъ»).
В августе картину представят на калининградском кинофестивале «Короче». В широком прокате «Девочки учатся бриться» с 24 сентября.
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