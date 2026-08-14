Смотрим трейлер драмы «Девочки учатся бриться» с Красовской, Пеговой, Сутуловой и Толкалиной

В фильме будет камео певицы Ella — она же исполнит заглавную песню. Для саундтрека выбрали современные треки и хиты 1990-х.

Постановщица Ольга Панкратова окончила факультет журналистики МГУ, работала на телевидении в США и Германии. Среди ее киноработ — документалки «Solo», «Да, шеф!», «Филонов», «Легенды лета», «Хой с тобой». Вместе с Панкратовой сценарий писала Лидия Гашнева («Анна-детективъ»).

В августе картину представят на калининградском кинофестивале «Короче». В широком прокате «Девочки учатся бриться» с 24 сентября.

18+