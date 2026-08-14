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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер драмы «Девочки учатся бриться» с Красовской, Пеговой, Сутуловой и Толкалиной

Дебютный игровой полный метр Ольги Панкратовой покажут в кинотеатрах осенью.

В сети появился трейлер драмы «Девочки учатся бриться». Полнометражный игровой дебют режиссера Ольги Панкратовой выйдет в прокат в сентябре. В главных ролях появятся Мария Раскина, Екатерина Кузьмина, Константин Белошапка, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина.

По сюжету в конце девяностых лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи.

Vereteno, Greenwich Production, 2026
Vereteno, Greenwich Production, 2026
Vereteno, Greenwich Production, 2026
Vereteno, Greenwich Production, 2026
Vereteno, Greenwich Production, 2026

В фильме будет камео певицы Ella — она же исполнит заглавную песню. Для саундтрека выбрали современные треки и хиты 1990-х.

Постановщица Ольга Панкратова окончила факультет журналистики МГУ, работала на телевидении в США и Германии. Среди ее киноработ — документалки «Solo», «Да, шеф!», «Филонов», «Легенды лета», «Хой с тобой». Вместе с Панкратовой сценарий писала Лидия Гашнева («Анна-детективъ»).

В августе картину представят на калининградском кинофестивале «Короче». В широком прокате «Девочки учатся бриться» с 24 сентября.

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