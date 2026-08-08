Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер для Netflix

Петербургский режиссер, автор черной комедии «Папа, сдохни» Кирилл Соколов поставит научно-фантастический триллер Blur для стримингового сервиса Netflix, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсером фильма выступит компания 21 Laps. Изначально сценарий писали Кристи Холл и Дэн Кейси, но теперь Соколов вместе с Эллен Шэнман работает над новой версией. Детали проекта держатся в секрете. Известно лишь, что сюжет строится вокруг истории матери и ее дочери, в которой задействованы телепортации.

Кирилл Соколов родился в Ленинграде в 1989 году. Его прорывной работой стал фильм «Папа, сдохни», который привлек внимание западной аудитории и прессы. В 2021 году вышла его российская лента «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой. В 2026 году Соколов дебютировал в Голливуде с фильмом «Они придут за тобой» (They Will Kill You).