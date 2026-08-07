Любовь Аксенова сыграет главную роль в сериале «Подслушано в Выборге»

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» показали в январе 2025 года. По сюжету журналист провинциальной газеты Юра начинает предсказывать убийства, которые тайно происходят в Рыбинске, но сам становится главным подозреваемым по делу. Роль Юры исполнил Тимофей Трибунцев («Дети перемен», «Снегирь», «Страсти по Матвею»).

В центре нового сезона окажется война за миллиард. Скромный и незаметный почтальон Виталик Тюнин оказывается свидетелем того, что не должен был увидеть никто.