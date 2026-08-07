Любовь Аксенова сыграет главную роль в сериале «Подслушано в Выборге»

Продолжение детектива «Подслушано в Рыбинске» режиссирует Петр Тодоровский.
В июле стартовали съемки сериала «Подслушано в Выборге». Авторы раскрыли исполнителей главных ролей: в кадре появятся Любовь Аксенова и Адам Нехай («Полет»).
«Подслушано в Выборге» — новый сезон иронического детектива «Подслушано в Рыбинске». Режиссером проекта снова выступит Петр Тодоровский, а сценаристом — Иван Баранов.
Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» показали в январе 2025 года. По сюжету журналист провинциальной газеты Юра начинает предсказывать убийства, которые тайно происходят в Рыбинске, но сам становится главным подозреваемым по делу. Роль Юры исполнил Тимофей Трибунцев («Дети перемен», «Снегирь», «Страсти по Матвею»).
В центре нового сезона окажется война за миллиард. Скромный и незаметный почтальон Виталик Тюнин оказывается свидетелем того, что не должен был увидеть никто.
В выборской истории снова появятся следователи Зоя и Баян, которых играют Юлия Хлынина и Михаил Кремер. Также в актерский состав вошли Артем Быстров, Степан Девонин, Ольга Виниченко, Николай Шрайбер, Татьяна Орлова, Евгения Дмитриева, Дарья Румянцева, Кирилл Снегирев, Сергей Беляев и Денис Мотков.
Петр Тодоровский
Режиссер «Подслушано в Рыбинске» и «Подслушано в Выборге»
В новом сезоне мы сохраняем наш фирменный микс жанров: иронию, мистику, детектив. Правда, детектива стало даже меньше, чем в «Рыбинске». «Подслушано в Выборге» — это в большей степени авантюрный роман. Тема осталась прежней — удача, а основной посыл звучит так: «то, чего ты хочешь, далеко не всегда оказывается тем, что тебе на самом деле надо».
Сериал покажут в онлайн-кинотеатрах Start и Premier. В сезоне будет восемь эпизодов. Дата премьеры появится позже.
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