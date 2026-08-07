Это не учебная тревога: почему «Непокой» — пока самый необычный мультфильм 2026 года?

Двое друзей, Яша и Бернар, едут на старом японском седанчике через поля неясно какой страны по неназванному, но важному делу — но на самом деле кажется, что из ниоткуда в никуда. Все вокруг какое-то странное: по радио ведущие предлагают представить себя камушком посреди космоса, навязчиво жужжат насекомые, выброшенный стаканчик из-под кофе зависает в воздухе, а рядом с машиной бежит толпа легкоатлетов с повадками приматов. Ситуация становится еще более труднообъяснимой, когда путники останавливаются на ночлег в отеле «Роза».

Там их встречает эксцентричная хозяйка, которую местные постояльцы зовут Мадам, причем все они — как один — линчевские сумасшедшие. Кто-то демонстрирует, что умеет превращаться в разноцветную светящуюся пирамидку, есть танцующая девушка с хореографическим номером, посвященным расческе, а также, например, антропоморфный тигр с никотиновой аддикцией, розовые зайцы, преследующие неясные цели и некто Валера, который общается с миром через старомодный интерком. Самое важное, что выехать из отеля нельзя (все дороги во всех направлениях наглухо перекрыты), да в какой-то момент это становится и не нужно. «Когда хочу выехать — не могу, а когда могу — не хочу», — задумчиво отмечает Яша. Кроме того, постояльцы умирают и пропадают один за другим: «Тигр? Какая разница, умер, не умер: ты что, хотел какого-то вечного неумирающего тигра?».