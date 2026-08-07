Это не учебная тревога: почему «Непокой» — пока самый необычный мультфильм 2026 года?

В широком российском прокате идет сюрреалистический мультфильм «Непокой» Леонида Шмелькова — двое друзей попадают в странный отель, где творится хоть и неопасное, но абсолютно необъяснимое безумие, которое быстро приходится принять как должное. Собака.ru рассказывает, почему эту картину точно не стоит пропускать.
Двое друзей, Яша и Бернар, едут на старом японском седанчике через поля неясно какой страны по неназванному, но важному делу — но на самом деле кажется, что из ниоткуда в никуда. Все вокруг какое-то странное: по радио ведущие предлагают представить себя камушком посреди космоса, навязчиво жужжат насекомые, выброшенный стаканчик из-под кофе зависает в воздухе, а рядом с машиной бежит толпа легкоатлетов с повадками приматов. Ситуация становится еще более труднообъяснимой, когда путники останавливаются на ночлег в отеле «Роза».
Там их встречает эксцентричная хозяйка, которую местные постояльцы зовут Мадам, причем все они — как один — линчевские сумасшедшие. Кто-то демонстрирует, что умеет превращаться в разноцветную светящуюся пирамидку, есть танцующая девушка с хореографическим номером, посвященным расческе, а также, например, антропоморфный тигр с никотиновой аддикцией, розовые зайцы, преследующие неясные цели и некто Валера, который общается с миром через старомодный интерком. Самое важное, что выехать из отеля нельзя (все дороги во всех направлениях наглухо перекрыты), да в какой-то момент это становится и не нужно. «Когда хочу выехать — не могу, а когда могу — не хочу», — задумчиво отмечает Яша. Кроме того, постояльцы умирают и пропадают один за другим: «Тигр? Какая разница, умер, не умер: ты что, хотел какого-то вечного неумирающего тигра?».
Давно на российских экранах не было такой симпатичной сюрреалистической анимации, в которой, в общем-то, нет особого сюжета, но оторваться практически невозможно. Режиссер Леонид Шмельков, известный по короткометражке «Мой личный лось», популярным детским сериалам про Везуху и Ми-ми-мишек, а также вирусным интернет-роликам про синего пса Андрея, вынашивал этот проект с 2019 года. Тот факт, что настолько неформатная картина добралась до широкого проката, — уже редкость, сопоставимая со странностями, происходящими в «Розе».
Интеллектуально и сенситивно развлекаться тут можно как угодно. Вспоминать фильмы про отели, Дэвида Линча или книгу «Захваченный дом» Хулио Кортасара. Вникать в нюансы анимации («Непокой» снимали методом ротоскопирования — мультипликацию накладывали на живых актеров, а Яшу, тигра и бегунов сыграл сам Шмельков). Ловить тревожные ощущения (да, тот самый непокой), всматриваясь в детали и вслушиваясь в музыку как Сергея Курехина, так и самого режиссера.
Наконец, интерпретировать поток образов на свой вкус: что это за пирамидка? Что значат розовая машина и черный автобус? Что тут делают суетливые зайцы и бильярдные шары? Кто, в конце концов, такой Валера и где мы все оказались — во сне, в посмертии, в лимбе или в метафизическом Воронеже (этому посвящена отдельная часть)?
Ответов никто не дает, да они на этом фоне и не нужны: короткие эпизоды ловко цепляются друг за друга, и за философскими размышлениями о природе реальности нет-нет да и промелькнет абсурдная мысль: может быть, я тоже хочу вечного неумирающего тигра и играть в «Слона» на лужайке около отеля «Роза»?
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