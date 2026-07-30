Илья Соболев вернулся к съемкам в сериале «Вечерняя школа»

Начались съемки второго сезона комедии «Вечерняя школа». К своим ролям вернулись Илья Соболев, Дмитрий Соколов, Ася Резник, Динара Курбанова, Наталья Борисова, Ксения Корнева, Илья Макаров и Екатерина Новикова. Героев разных возрастов и биографий ждут новые приключения в стенах школы.

Первый сезон «Вечерней школы» показали в январе 2026 года. По сюжету сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) вынужденно возвращается за школьную парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность. Димон и его одноклассники заново проживают каноничные школьные ситуации: первую двойку, первую драку и, конечно, первый поцелуй.

Режиссером первых серий была Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Универ»). Над вторым сезоном работает Артем Захарьян («Санкционер»). Сценарий писали Владимир Морозов, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед») и Егор Котыченко.