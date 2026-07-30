Илья Соболев вернулся к съемкам в сериале «Вечерняя школа»

Историю о взрослых учениках, которые оказались за школьной партой, продлили на второй сезон.
Начались съемки второго сезона комедии «Вечерняя школа». К своим ролям вернулись Илья Соболев, Дмитрий Соколов, Ася Резник, Динара Курбанова, Наталья Борисова, Ксения Корнева, Илья Макаров и Екатерина Новикова. Героев разных возрастов и биографий ждут новые приключения в стенах школы.
Первый сезон «Вечерней школы» показали в январе 2026 года. По сюжету сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) вынужденно возвращается за школьную парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность. Димон и его одноклассники заново проживают каноничные школьные ситуации: первую двойку, первую драку и, конечно, первый поцелуй.
Режиссером первых серий была Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Универ»). Над вторым сезоном работает Артем Захарьян («Санкционер»). Сценарий писали Владимир Морозов, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед») и Егор Котыченко.
Илья Соболев
Комик и актер, играет Димона
Возвращаюсь к проекту с новыми эмоциями и большим интересом. Понимаю, что во втором сезоне многое будет иначе: новый сценарий, новые события, новые повороты. Очень хочется, чтобы продолжение получилось сильнее первого сезона и нашло отклик у еще большего количества зрителей. На съемочной площадке действительно не покидает ощущение, что все мы учимся в одной школе. Это очень ценная атмосфера, которая делает проект особенным.
По словам режиссера Захарьяна, в новых сериях камеру сделали более живой, увеличили темп повествования, отказались от мокьюментари и перешли к классическому ситкому. «Благодаря этому история стала динамичнее, а актеры получили больше пространства для импровизации. При этом для меня принципиально важно сохранить главное достоинство проекта — его юмор», — отметил постановщик.
16 новых серий «Вечерней школы» покажут на канале «СТС» в ближайшие месяцы. Дата премьеры появится позже.
16+
Комментарии (0)