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Ученик Сокурова Владимир Битоков снимает комедийную мелодраму «На нас летит метеорит» по рассказам Цыпкина

В главных ролях — Сергей Лавыгин, Марина Александрова, Ян Цапник, Мария Смольникова и Дмитрий Дибров.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Premier, «Киностудии КИТ» и «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука

Начались съемки комедийной мелодрамы «На нас летит метеорит» — экранизации сатирических рассказов Александра Цыпкина «Трагическое недоразумение» и «Сливянкинагейт». Режиссером проекта стал выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике, автор фильма «Мама, я дома» и сериала «Хэдшот» Владимир Битоков.

По сюжету заместитель мэра провинциального Каратовска Вадим Артюхов (Сергей Лавыгин) оказывается перед непростым выбором: продолжать привычную карьеру чиновника, сохранив отношения с женой (Марина Александрова), которая в итоге может привести его к посту мэра, или рискнуть и начать совершенно другую жизнь. В это же время появляется внезапная угроза вселенского апокалипсиса. К Земле летит объект, и власти тайно строят бункер, а Артюхов пытается спасти горожан и наконец сделать выбор.

Вместе с Сергеем Лавыгиным и Мариной Александровой в кадре появятся Алена Долголенко, Александр Самойленко, Ян Цапник, Игорь Царегородцев, Дмитрий Лысенков, Полина Денисова, Мария Смольникова и Дмитрий Дибров.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Premier, «Киностудии КИТ» и «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Premier, «Киностудии КИТ» и «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука

Владимир Битоков

Режиссер

Во-первых, сценарий мне показался удивительно обаятельным и неожиданным. А во-вторых, кризис и поиск себя после 40 лет — это то, что сейчас очень сильно отзывается во мне. Мне хочется, чтобы зритель пожил вместе с героем, почувствовал его радость, печаль и счастье. Надеюсь, каждый возьмет из этого фильма что-то свое — то, что эмоционально откликнется его внутреннему состоянию.

Александр Цыпкин дебютировал как писатель в 2015 году со сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории». В конце 2015-го он запустил проект «БеспринцЫпные чтения», в котором известные актеры читают произведения автора вместе с ним самим. С октября 2020 года на «Кинопоиске» выходит сериал «Беспринципные» по рассказам Цыпкина — у проекта уже четыре сезона, и к выходу готовят пятый.

Александр Цыпкин

Автор рассказов «Трагическое недоразумение» и «Сливянкинагейт»

Сначала появился рассказ «Трагическое недоразумение» — комедия абсурда на тему креативности чиновника в безвыходной ситуации, созданной им самим. Затем я посмотрел фильм «Не смотрите наверх». Потом все смешалось и получилась эта история.  О чем думает наш человек, когда в небе появляется метеорит? Правильно: о том, как вылезти из любовного треугольника, пока не начался конец. А если это госслужащий, то все немного становится сложнее, смешнее и грустнее, но при этом — очень человечно.

Я очень рад, что за материал взялся талантливый драматический режиссер Владимир Битоков, ученик великого Александра Сокурова. А значит, зритель будет смеяться  — и одновременно у него будет щемить сердце. В общем, так эти рассказы и написаны.

Дата премьеры «На нас летит метеорит» и подробности проекта станут известны позже.

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