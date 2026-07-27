Ученик Сокурова Владимир Битоков снимает комедийную мелодраму «На нас летит метеорит» по рассказам Цыпкина

Начались съемки комедийной мелодрамы «На нас летит метеорит» — экранизации сатирических рассказов Александра Цыпкина «Трагическое недоразумение» и «Сливянкинагейт». Режиссером проекта стал выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике, автор фильма «Мама, я дома» и сериала «Хэдшот» Владимир Битоков.

По сюжету заместитель мэра провинциального Каратовска Вадим Артюхов (Сергей Лавыгин) оказывается перед непростым выбором: продолжать привычную карьеру чиновника, сохранив отношения с женой (Марина Александрова), которая в итоге может привести его к посту мэра, или рискнуть и начать совершенно другую жизнь. В это же время появляется внезапная угроза вселенского апокалипсиса. К Земле летит объект, и власти тайно строят бункер, а Артюхов пытается спасти горожан и наконец сделать выбор.

Вместе с Сергеем Лавыгиным и Мариной Александровой в кадре появятся Алена Долголенко, Александр Самойленко, Ян Цапник, Игорь Царегородцев, Дмитрий Лысенков, Полина Денисова, Мария Смольникова и Дмитрий Дибров.