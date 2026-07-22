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Кино и сериалы

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️Новым главой «Ленфильма» станет Дмитрий Давиденко

Ранее он возглавлял департамент кинематографии Министерства культуры РФ, а в августе 2025 года вошел в состав совета директоров киностудии.

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

Новым руководителем киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко, сообщили «Ведомостям» два источника, «знакомых с деталями назначения».

Давиденко 50 лет, до прихода в министерство он долгое время работал в киноиндустрии: на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун», на телеканале «Россия» и в продюсерской компании Валерия Тодоровского.

Он известен как линейный продюсер сериалов «Оттепель», «Обитель» и фильма «Географ глобус пропил».

В киностудии «Ленфильм» назначили новый совет директоров

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