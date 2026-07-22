️Новым главой «Ленфильма» станет Дмитрий Давиденко

Новым руководителем киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко, сообщили «Ведомостям» два источника, «знакомых с деталями назначения».

Давиденко 50 лет, до прихода в министерство он долгое время работал в киноиндустрии: на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун», на телеканале «Россия» и в продюсерской компании Валерия Тодоровского.

Он известен как линейный продюсер сериалов «Оттепель», «Обитель» и фильма «Географ глобус пропил».