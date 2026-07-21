Анастасия Красовская снялась в полицейской комедии «Коп-звезда». Премьера — 3 августа!

Медиаиндустрия добралась до правоохранительных органов: допросы и задержания превращаются в контент, а оперуполномоченные становятся блогерами с миллионной аудиторией.

В центре сюжета — майор Андрей Китаев по прозвищу Кит (играет Никита Панфилов): харизматичный, язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове. Ему в напарницы дают Нику Юдину (Анастасия Красовская) — новичка с верой в справедливость, случайно ставшую популярной после ролика с эпичным задержанием.

В каждой серии Кит и Ника расследуют громкие дела, где реальность сталкивается с законами соцсетей. Постепенно герои сближаются: он учится доверять людям, она — смотреть на мир без иллюзий. Это история о вине, искуплении и взрослении в мире, где героизм измеряется лайками.