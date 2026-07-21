Анастасия Красовская снялась в полицейской комедии «Коп-звезда». Премьера — 3 августа!

Сериал про соцсети и лайки выходит на телеканале «ТНТ» в 21:30. Режиссер — Виталий Дудка.
Главные роли в сериале «Коп-звезда» исполнили Никита Панфилов и Анастасия Красовская — они играют напарников в полицейском участке.
Также в сериале заняты Виктория Богатырева, Дмитрий Блохин, Даня Киселев, Екатерина Борисова, Вероника Васант и Сергей Фролов.
Медиаиндустрия добралась до правоохранительных органов: допросы и задержания превращаются в контент, а оперуполномоченные становятся блогерами с миллионной аудиторией.
В центре сюжета — майор Андрей Китаев по прозвищу Кит (играет Никита Панфилов): харизматичный, язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове. Ему в напарницы дают Нику Юдину (Анастасия Красовская) — новичка с верой в справедливость, случайно ставшую популярной после ролика с эпичным задержанием.
В каждой серии Кит и Ника расследуют громкие дела, где реальность сталкивается с законами соцсетей. Постепенно герои сближаются: он учится доверять людям, она — смотреть на мир без иллюзий. Это история о вине, искуплении и взрослении в мире, где героизм измеряется лайками.
Актриса, играет Нику Юдину
«Мне интересно пробовать себя в комедии. Это не то чтобы привычный для меня жанр. И особенно интересно — полное переключение с одного персонажа на другого. Я постоянно наблюдаю за Никитой Панфиловым — что он делает, как он это делает, и думаю, что из этого может взять моя героиня Ника. Когда-то я была на её месте — в плане мечтаний, целей, ожиданий. А потом — реальность. И вот это столкновение мне показалось любопытным. Плюс отношения с семьёй, с молодым человеком, определение себя, профессии. И, конечно, тема звездности. Что с тобой происходит, когда на тебя вдруг обращают внимание? Бывает звездная болезнь — а бывает, наоборот, растерянность. Как с этим справляется она? Как реагирует семья? Все это я проживала».
Сценарий написали Сергей Настин и Дмитрий Кирюшкин. Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.
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