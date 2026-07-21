Вышел первый тизер-трейлер сериала «Большая фарма» с Сергеем Горошко и Светланой Ходченковой

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko в этом году. Точная дата будет объявлена позже.
В сериале снялись Сергей Горошко, Игорь Гордин, Ольга Лерман, Антон Васильев, Наташа Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Дмитрий Ендальцев, Илья Исаев, Марк Юсеф, Максим Матузный, Антон Шурцов, Андрей Максимов, Тина Стойилкович, Таисья Калинина, Виталий Коваленко и другие.
По сюжету ученые-медики Александр Гиреев (играет Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) изобретают лекарство, способное вылечить любое заболевание, в том числе рак. Но препарат, который может спасти мир, становится яблоком раздора для всей семьи.
Старший сын Евгений (Сергей Горошко) решает помочь отцу с продвижением, вызывая подозрения у сестры Полины (Ольга Лерман), которая уверена: брату нужны лишь слава и деньги. Сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует рынок большой фармы, где прибыль важнее здоровья людей.
Актер, играет старшего сына Евгения
«Нет ничего важнее семьи. Пока однажды семья не решает, что нет ничего важнее ее самой. Именно с таким выбором сталкиваются герои этой истории: спасти человечество или спасти самих себя».
Режиссером проекта выступил Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»). Автор сценария и продюсер — Олег Маловичко (сериалы «Лихие», «Трасса»). Продюсерами также выступили Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
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