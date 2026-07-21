Вышел первый тизер-трейлер сериала «Большая фарма» с Сергеем Горошко и Светланой Ходченковой

По сюжету ученые-медики Александр Гиреев (играет Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) изобретают лекарство, способное вылечить любое заболевание, в том числе рак. Но препарат, который может спасти мир, становится яблоком раздора для всей семьи.

Старший сын Евгений (Сергей Горошко) решает помочь отцу с продвижением, вызывая подозрения у сестры Полины (Ольга Лерман), которая уверена: брату нужны лишь слава и деньги. Сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует рынок большой фармы, где прибыль важнее здоровья людей.