В сети появился первый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум».

Главным злодеем стал одноименный персонаж, которого сыграл Роберт Дауни-младший. В борьбе с ним примут участие не только Мстители, но и Фантастическая четверка, а также другие герои вселенной Marvel.

Примечательно: на тот же день, 18 декабря, запланирована премьера третьей части «Дюны». В сети это явление уже окрестили «Дюнсдей» — неофициальное название феномена одновременного выхода двух крупнейших блокбастеров: «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день».