Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную «Марвел»! Смотрим первый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум»

В мировой прокат картина выйдет 18 декабря!

В сети появился первый трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум».

Главным злодеем стал одноименный персонаж, которого сыграл Роберт Дауни-младший. В борьбе с ним примут участие не только Мстители, но и Фантастическая четверка, а также другие герои вселенной Marvel.

Примечательно: на тот же день, 18 декабря, запланирована премьера третьей части «Дюны». В сети это явление уже окрестили «Дюнсдей» — неофициальное название феномена одновременного выхода двух крупнейших блокбастеров: «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день».

25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: