«Одиссея» Кристофера Нолана стартовала с 15 млн долларов на превью-показах, обогнав «Оппенгеймер» по сборам

По предварительным данным, новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал на превью-показах в США около 15 миллионов долларов., пишет Deadline.

«Одиссея» также превзошла предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер», который в 2023 году собрал на предпоказах 10,5 млн долларов. До собственных рекордов режиссера пока далеко: фильм «Темный рыцарь» стартовал с 18,5 млн, а «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — с 30,6 млн.

При этом зрители встретили фильм восторженно. На Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг «Одиссеи» достиг 96% — это лучший результат в карьере Нолана. Для сравнения: у «Оппенгеймера» — 91%, у «Темного рыцаря» и «Бэтмена: Начало» — по 94%.