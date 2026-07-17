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Кино и сериалы

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«Одиссея» Кристофера Нолана стартовала с 15 млн долларов на превью-показах, обогнав «Оппенгеймер» по сборам

Если цифры подтвердятся, то лента покажет лучший результат среди игровых фильмов 2026 года, обойдя байопик «Майкл», который собрал 12,6 млн долларов.

Фото: к/ф «Одиссея» (2026). Кинокомпании Universal Pictures и Syncopy

По предварительным данным, новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал на превью-показах в США около 15 миллионов долларов., пишет Deadline.

«Одиссея» также превзошла предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер», который в 2023 году собрал на предпоказах 10,5 млн долларов. До собственных рекордов режиссера пока далеко: фильм «Темный рыцарь» стартовал с 18,5 млн, а «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — с 30,6 млн.

При этом зрители встретили фильм восторженно. На Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг «Одиссеи» достиг 96% — это лучший результат в карьере Нолана. Для сравнения: у «Оппенгеймера» — 91%, у «Темного рыцаря» и «Бэтмена: Начало» — по 94%.

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