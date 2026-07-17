«Одиссея» Кристофера Нолана стартовала с 15 млн долларов на превью-показах, обогнав «Оппенгеймер» по сборам

Если цифры подтвердятся, то лента покажет лучший результат среди игровых фильмов 2026 года, обойдя байопик «Майкл», который собрал 12,6 млн долларов.
По предварительным данным, новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» заработал на превью-показах в США около 15 миллионов долларов., пишет Deadline.
«Одиссея» также превзошла предыдущий фильм Нолана — «Оппенгеймер», который в 2023 году собрал на предпоказах 10,5 млн долларов. До собственных рекордов режиссера пока далеко: фильм «Темный рыцарь» стартовал с 18,5 млн, а «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — с 30,6 млн.
При этом зрители встретили фильм восторженно. На Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг «Одиссеи» достиг 96% — это лучший результат в карьере Нолана. Для сравнения: у «Оппенгеймера» — 91%, у «Темного рыцаря» и «Бэтмена: Начало» — по 94%.
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