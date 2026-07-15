Красная дорожка «Одиссеи» в Нью-Йорке: Шарлиз Терон, Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Кристофер Нолан

Напоминаем базу! Фэнтези-боевик «Одиссея» по одноименной поэме Гомера рассказывает про царя древнегреческого острова Итака, который отправляется домой после окончания Троянской войны. На обратном пути он встречает мифических персонажей: циклопа Полифема, сирен и богиню Кирку. Эпический блокбастер выйдет на экраны США и Великобритании уже 17 июля.

Нолан начал писать сценарий в марте 2024 года и представил проект Universal Pictures в октябре. Съемки проходили с февраля по август 2025-го в Марокко, Греции, Италии, Шотландии, Исландии и Западной Сахаре. Фильм с бюджетом $250 млн стал самым дорогим в карьере режиссера.

К своему проекту Нолан привлек команду, которая работала над «Оппенгеймером». В нее вошли оператор Хойте Ван Хойтема, композитор Людвиг Горанссон, монтажер Дженнифер Лэйм, постановщица Рут Де Йонг, художник по костюмам Эллен Мирожник и кастинг-директор Джон Папсидера.