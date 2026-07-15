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Красная дорожка «Одиссеи» в Нью-Йорке: Шарлиз Терон, Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Кристофер Нолан

Эпическое светское кино + фэшн событие! В киноцентре AMC Lincoln Square 13 собрались все старшие арканы главной кинопремьеры года — вау-блокбастера «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана: Мэтт Деймон aka Одиссей позировал в компании нимф и олимпийцев из каста фэнтэзи (читай: под руку pregnancy-дивой Энн Хэтэуэй в амплуа Пенелопы и Афины-Зендеи в божественных перышках) — и все под чутким контролем монументального Троянского коня. 

Зендея в Matières Fécales и украшениях Chopard
Getty Images

Зендея в Matières Fécales и украшениях Chopard

Энн Хэтэуэй в кастомном Prada
Getty Images

Энн Хэтэуэй в кастомном Prada

Шарлиз Терон в кастомном Christian Dior и украшениях Tiffany & Co.
Getty Images

Шарлиз Терон в кастомном Christian Dior и украшениях Tiffany & Co.

Крис Нолан и Эмма Томас
Getty Images

Крис Нолан и Эмма Томас

Трэвис Скотт
Getty Images

Трэвис Скотт

Том Холланд в Fear of God
Getty Images

Том Холланд в Fear of God

Мэтт Дэймон
Getty Images

Мэтт Дэймон

Олимпийский white tie! Супергероини «Одиссеи» — Зендея, Энн Хэтэйуэй и Шарлиз Терон (увидим на экранах в образе Калипсо!) — выдали тотальную белобожественную синхронизацию при помощи кастомных драпировок Prada, костюмных платьев Christian Dior эпохи Джонатана Андерсона и мифопоэтическом крылатом платье Matières Fécales. Тем временем Саманта Мортон (богиня Кирка с острова Ээя!) поддержала Maison Margiela в платье-гиматии с шанхайского показа модного дома, а Люпита Нионго пока так и не вышла из роли Елены Прекрасной в золотистых кружевах Nicholas Oakwell Couture. Впрочем, мужской каст (Мэтт Деймон! Трэвис Скотт! Том Холланд!) на раз расстался с кирасами и хламидами в пользу точеных костюмов и смокингов. 

Люпита Нионго в Nicholas Oakwell Couture и украшениях Sabyasachi
Getty Images

Люпита Нионго в Nicholas Oakwell Couture и украшениях Sabyasachi

Саманта Мортон в Maison Margiela
Getty Images

Саманта Мортон в Maison Margiela

Мозес Самни
Getty Images

Мозес Самни

Джон Легуизамо
Getty Images

Джон Легуизамо

Кори Хоукинс в Fear of God
Getty Images

Кори Хоукинс в Fear of God

Напоминаем базу! Фэнтези-боевик «Одиссея» по одноименной поэме Гомера рассказывает про царя древнегреческого острова Итака, который отправляется домой после окончания Троянской войны. На обратном пути он встречает мифических персонажей: циклопа Полифема, сирен и богиню Кирку. Эпический блокбастер выйдет на экраны США и Великобритании уже 17 июля.

Нолан начал писать сценарий в марте 2024 года и представил проект Universal Pictures в октябре. Съемки проходили с февраля по август 2025-го в Марокко, Греции, Италии, Шотландии, Исландии и Западной Сахаре. Фильм с бюджетом $250 млн стал самым дорогим в карьере режиссера.

К своему проекту Нолан привлек команду, которая работала над «Оппенгеймером». В нее вошли оператор Хойте Ван Хойтема, композитор Людвиг Горанссон, монтажер Дженнифер Лэйм, постановщица Рут Де Йонг, художник по костюмам Эллен Мирожник и кастинг-директор Джон Папсидера.

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