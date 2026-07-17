Петербургская группа The Hatters озвучит домовых в мультфильме «Малуша и Заколдованный Царевич»

Участники группы The Hatters примут участие в озвучивании нового полнометражного мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич». Продюсер Юлия Осетинская на защите анимационных проектов Фонда кино подчеркнула, что «музыканты будут озвучивать домовых, которые потеряли дом».

По сюжету хранительница Леса Малуша и ее друг Ежуня находят Медведя, который оказывается Заколдованным Царевичем. Герои отправляются в опасное путешествие по Сказочному Лесу, чтобы спасти царство и вернуть Медведю человеческий облик.

В озвучивании также примут участие Гарик Харламов и Илья Соболев, ведутся переговоры с Сергеем Буруновым. Прокатчиком выступит компания «Атмосфера кино», сообщает ТАСС.