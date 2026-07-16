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Кино и сериалы

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Фильм «Чернила» Дэнни Бойла откроет 83-й Венецианский кинофестиваль

Премьера состоится 2 сентября 2026 года в зале «Сала Гранде» Дворца кино на острове Лидо.

Фото: к/ф «Чернила» (2026). Кинокомпания StudioCanal

Действие «Чернил» разворачивается в 1969 году. Фильм рассказывает о медиамагнате Руперте Мердоке и о том, как он купил убыточную британскую газету The Sun и превратил в самый популярный таблоид страны. Позже Мердок приобрел The Times, а в 1985 году начал скупать американские телеканалы. Однако «Чернила» фокусируются именно на том, как предприимчивый австралиец вышел на большой рынок.

Главные роли в картине исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. О’Коннелл сыграл Ларри Лэмба — редактора газеты The Sun, Пирс — самого Мердока, а Фой — Джулс Дэвис.

Сценарий написал Джеймс Грэм (спортивно-биографический мини-сериал «Дорогая Англия») на основе собственной пьесы, номинированной на «Тони». Бойл выступил режиссером и продюсером вместе с Тессой Росс (фильм «Конклав» — в списке 30 лучших иностранных фильмов 2024 года по версии Собака.ru!) и Майклом Элленбергом, пишет Deadline.

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