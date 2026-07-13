Тося Чайкина снялась в комедийном сериале «Нам кранты» с Тимофеем Трибунцевым и Макаром Хлебниковым

По сюжету певица выступает с концертом в родном городе главных героев.
Певица Тося Чайкина появится с камео в криминальной комедии «Нам кранты». По сюжету исполнительница приезжает с концертом в родной город главных героев — трех парней, которые ищут легких денег. Также в сериале прозвучат треки Тоси «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «в кармане».
Главные роли в «Нам кранты» исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. С ними в кадре появятся Тимофей Трибунцев, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова и Дмитрий Журавлев.
По сюжету Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Решив быстро заработать, они отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Башня крана обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых событий.
Сериал снимали в Добрянке (Пермский край). Режиссером стал Александр Собичевский («Я богиня», «Барабашка»). Сценарий написал Илья Шошин («Дорогой родственник»).
Тося Чайкина
Певица и актриса
Я играю саму себя — это такая художественная версия меня, встроенная в историю сериала. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют уже внутри вымышленного мира. Для меня это был новый опыт и, кажется, довольно веселый.
На площадке была классная атмосфера, без лишнего напряжения, а это всегда чувствуется. Многие моменты рождались прямо во время съемок, благодаря живому общению и импровизации. Мне кажется, когда люди получают удовольствие от процесса, это потом видно и на экране.
Комедию покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Премьера состоится в ближайшее время.
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