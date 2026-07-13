Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Тося Чайкина снялась в комедийном сериале «Нам кранты» с Тимофеем Трибунцевым и Макаром Хлебниковым

По сюжету певица выступает с концертом в родном городе главных героев.

Певица Тося Чайкина появится с камео в криминальной комедии «Нам кранты». По сюжету исполнительница приезжает с концертом в родной город главных героев — трех парней, которые ищут легких денег. Также в сериале прозвучат треки Тоси «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «в кармане».

Главные роли в «Нам кранты» исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. С ними в кадре появятся Тимофей Трибунцев, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова и Дмитрий Журавлев.

По сюжету Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Решив быстро заработать, они отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Башня крана обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых событий.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

Сериал снимали в Добрянке (Пермский край). Режиссером стал Александр Собичевский («Я богиня», «Барабашка»). Сценарий написал Илья Шошин («Дорогой родственник»).

Тося Чайкина

Певица и актриса

Я играю саму себя — это такая художественная версия меня, встроенная в историю сериала. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют уже внутри вымышленного мира. Для меня это был новый опыт и, кажется, довольно веселый.

На площадке была классная атмосфера, без лишнего напряжения, а это всегда чувствуется. Многие моменты рождались прямо во время съемок, благодаря живому общению и импровизации. Мне кажется, когда люди получают удовольствие от процесса, это потом видно и на экране.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

Комедию покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Премьера состоится в ближайшее время.

18+

Читайте также: «У меня нет планов — всегда хрен знает, что получится. Как в "Поле чудес": крутите барабан!» — Тося Чайкина — Ире Горбачевой

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: