Тося Чайкина снялась в комедийном сериале «Нам кранты» с Тимофеем Трибунцевым и Макаром Хлебниковым

Певица Тося Чайкина появится с камео в криминальной комедии «Нам кранты». По сюжету исполнительница приезжает с концертом в родной город главных героев — трех парней, которые ищут легких денег. Также в сериале прозвучат треки Тоси «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «в кармане».

Главные роли в «Нам кранты» исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. С ними в кадре появятся Тимофей Трибунцев, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова и Дмитрий Журавлев.

По сюжету Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Решив быстро заработать, они отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Башня крана обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых событий.