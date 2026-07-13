Стартовали съемки сериала «Пятерка» с Сергеем Безруковым, Ириной Старшенбаум и Николаем Шрайбером

Над сценарием работал Сергей Минаев.
Начались съемки драматического сериала «Пятерка» о невольном союзе афериста и обманутой клиентки. Главные роли исполнят Сергей Безруков, Анастасия Белоусова, Ирина Старшенбаум, Иван Добронравов, Николай Шрайбер и Владимир Пермяков (играл Леню Голубкова в рекламных роликах «МММ»!). Сценарий написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев («Золотое дно», «Первый номер»).
По сюжету бывший миллиардер Анатолий Никодимов (Сергей Безруков) обнаруживает себя запертым внутри пятитысячной купюры нового образца. Общаться он может только с девушкой Катей (Анастасией Белоусовой), которая потеряла работу и стала случайной обладательницей банкноты. Никодимов заключает с Катей сделку: она помогает Анатолию выбраться из купюры, а он ей ей — стать богатой.
Режиссером сериала стал Кирилл Кемниц («Кентавр», «Я — медведь»). Снимает «Пятерку» оператор-постановщик Дуглас Мачабели («Беспринципные 2», «Страсти по Матвею»). В команде генеральных продюсеров — Данила Шарапов («The Телки»), Максим Филатов («Адвокаты»), Илья Бурец («Коммерсант») и Ирина Щербович-Вечер («Отпечатки»).
Сергей Безруков
Играет Анатолия Никодимова
Сценарий мне очень понравился — он в стиле Сергея Минаева. Это неожиданный для меня образ, и я как раз люблю такое. Герой проходит определенное перерождение. Он в каком-то смысле попадает внутрь себя, сталкивается с проблемами, с шансами, которые когда-то упустил, и с последствиями своего выбора. Самое главное, что у него уже немаленький жизненный опыт, но он готов меняться. Ведь никогда не поздно начать жизнь сначала. Думаю, этот проект зайдет каждому — он аккуратно, тонко и вкрадчиво сделан, без назидания и нравоучений, с юмором. Авторы невероятно интересно прописали героя: Никодимов неоднозначен, у него мощнейшая арка, и играть такого персонажа — отдельное удовольствие.
«Пятерку» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дата премьеры появится позже.
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