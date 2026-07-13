Стартовали съемки сериала «Пятерка» с Сергеем Безруковым, Ириной Старшенбаум и Николаем Шрайбером

Играет Анатолия Никодимова

Сценарий мне очень понравился — он в стиле Сергея Минаева. Это неожиданный для меня образ, и я как раз люблю такое. Герой проходит определенное перерождение. Он в каком-то смысле попадает внутрь себя, сталкивается с проблемами, с шансами, которые когда-то упустил, и с последствиями своего выбора. Самое главное, что у него уже немаленький жизненный опыт, но он готов меняться. Ведь никогда не поздно начать жизнь сначала. Думаю, этот проект зайдет каждому — он аккуратно, тонко и вкрадчиво сделан, без назидания и нравоучений, с юмором. Авторы невероятно интересно прописали героя: Никодимов неоднозначен, у него мощнейшая арка, и играть такого персонажа — отдельное удовольствие.