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Кино и сериалы

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Смотрим тизер сериала «Трудно быть богом» с Безруковым, Бондарчуком, Курковой, Исаковой и Кологривым

Новую экранизацию повести братьев Стругацких снимали в Иране и в Москве.

В сети появился тизер сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Главные роли в проекте исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова и Виктор Добронравов.

По сюжету в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать Доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института: где-то в Арканаре без вести пропал его отец.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Wink, «НМГ Студия» и Team Films
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Wink, «НМГ Студия» и Team Films
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Wink, «НМГ Студия» и Team Films
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Wink, «НМГ Студия» и Team Films
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра Wink, «НМГ Студия» и Team Films

Разработка проекта началась в феврале 2022 года. Режиссером-постановщиком стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия»). Шоураннеры сериала — Андрей Золотарев («Лед», «Сто лет тому вперед») и Теймур Джафаров («Резервация», «Золотое дно»). Съемки проходили в Иране и в Москве.

Роль Руматы исполнил сербский актер Александар Радойичич. Сергей Безруков сыграл Дона Кондора, Федор Бондарчук — Дона Кубу, Федор Лавров — Дона Рэбу, а Никита Кологривый — Барона Пампу. Также в кадре появятся Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина и Александр Мизев.

Братья Стругацкие написали повесть «Трудно быть богом» в 1963 году. В 1968-м авторы стали обсуждать возможную экранизацию с режиссером Алексеем Германом и вместе написали сценарий, но после ввода войск в Чехословакию производство картины остановили. В 1998-м Герман подготовил новый сценарий вместе с женой Светланой Кармалитой.

Работа над экранизацией заняла около 14 лет, и премьера состоялась уже после смерти Алексея Германа в 2013-м: 21 февраля не стало режиссера, а в ноябре фильм, доработанный Алексеем Германом младшим (сыном автора), показали на Римском кинофестивале. В марте 2015 года работа получила семь премий «Ника». Румату в фильме Германа играл Леонид Ярмольник.

Новую киноадаптацию покажут в онлайн-кинотеатре Wink в этом году. Дату премьеры объявят в ближайшее время.

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