Фестиваль короткого метра «Кинолес» пройдет на берегу Финского залива. В жюри — Сергей Члиянц и режиссер «Космос засыпает» Антон Мамыкин

С 16 по 19 июля в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива пройдет 11-й фестиваль короткометражного кино «Кинолес». На сеансах под открытым небом кинематографистам и зрителям покажут 18 конкурсных фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении. Помимо смотра, в программу вошли концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей.

Кинопоказы пройдут в вечернее время на пляже «Морские дубки» в Приморском районе Петербурга. Оценивать фильмы будет жюри во главе с режиссером, продюсером и сценаристом Сергеем Члиянцем («Ветер», «Бумер», «Страна глухих», «Настройщик», «Даун Хаус»). Также в жюри вошли кинематографисты Антон Мамыкин (автор драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном!), Наур Гармелиа («Последняя цена»), Полина Кондратьева («Чистый лист») и Алиби Мукушев («Однажды в городе N»).

Церемония открытия «Кинолеса» пройдет 16 июля в 21:00 . В этот же день покажут первую часть конкурсной программы: фильмы «Деда» Александра Чернова, «Фиджи» Сарбоза Ходжакулова, «Книжные романтики» Николая Чернобаева, «Кома» Марины Смирновой и «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова.