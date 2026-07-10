Фестиваль короткого метра «Кинолес» пройдет на берегу Финского залива. В жюри — Сергей Члиянц и режиссер «Космос засыпает» Антон Мамыкин

18 фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении представят на открытых показах с 16 по 19 июля.
С 16 по 19 июля в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива пройдет 11-й фестиваль короткометражного кино «Кинолес». На сеансах под открытым небом кинематографистам и зрителям покажут 18 конкурсных фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении. Помимо смотра, в программу вошли концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей.
Кинопоказы пройдут в вечернее время на пляже «Морские дубки» в Приморском районе Петербурга. Оценивать фильмы будет жюри во главе с режиссером, продюсером и сценаристом Сергеем Члиянцем («Ветер», «Бумер», «Страна глухих», «Настройщик», «Даун Хаус»). Также в жюри вошли кинематографисты Антон Мамыкин (автор драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном!), Наур Гармелиа («Последняя цена»), Полина Кондратьева («Чистый лист») и Алиби Мукушев («Однажды в городе N»).
Церемония открытия «Кинолеса» пройдет 16 июля в 21:00. В этот же день покажут первую часть конкурсной программы: фильмы «Деда» Александра Чернова, «Фиджи» Сарбоза Ходжакулова, «Книжные романтики» Николая Чернобаева, «Кома» Марины Смирновой и «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова.
На смотре 17 июля представят «Почкование» Ариадны Пинчук, «Откат» Дмитрия Марина, «Про корову» Антона Симухина и Николая Алексеева, а также «Разъезд» Марии Меленевской. В программе 18 июля: «Как Йосю на колбасу сдавали» Алисы Можейко, «В человеке все прекрасно» Романа Баранова, «Лес. Маленькая трагедия» Олега Ершова, «Первый урок» Максима Бобкова, «Миссия непостижима» Сергея Павлова и «Дуры» Елизаветы Согриной. Церемония закрытия состоится 19 июля в 21:00, а в 22:00 повторно покажут фильмы победителей.
Помимо конкурсных фильмов, 17 июля в 12:30 покажут драму Сергея Члиянца «Ветер». После сеанса режиссер проведет практикум «От сценария к зрителю». Другие спикеры кинолектория в дни фестиваля расскажут о VR, нейросетях, кастинге, профессиях художника-постановщика и реквизитора.
18 июля в 12:00 профессионалов из индустрии приглашают на конференцию о кинодебютах. Среди участников — генеральный продюсер «Мувистарт» Дмитрий Якунин, продюсер кинопроектов Фонда Поддержки Регионального Кинематографа Лидия Филиппова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова и глава Архангельского представительства Союза кинематографистов РФ Анатолий Конычев.
«Кинолес» пробудет на берегу Финского залива с 16 по 19 июля. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте фестиваля.
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