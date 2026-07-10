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Кино и сериалы

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Данила Козловский сыграет князя-винодела в сериале «Голицын» с Антоном Шагиным, Светланой Ивановой и Анастасией Красовской

Драму о пионере российских игристых вин снимают в Москве, Петербурге и Краснодарском крае.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»

Начались съемки исторического сериала «Голицын» о князе-виноделе, который начал промышленное производство игристых вин в Абрау-Дюрсо. Главного героя — аристократа Льва Сергеевича Голицына — сыграет Данила Козловский. Также в кадре появятся Светлана Иванова («Легенда №17», «Триггер»), Антон Шагин («Стиляги», «Бесы»), Сергей Лавыгин («Кухня») и Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Ганди молчал по субботам»).

Режиссирует многосерийную драму Сергей Чекалов («Константинополь»). Над сценарием работает Ясна Нагдалиева («Кочевница»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров Wink, «Иви» и телеканала «Россия»

Съемки проходят в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Среди прочих в актерский состав вошли Ксения Кутепова, Данила Краснов, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный и Никита Тарасов.

Лев Голицын родился в 1845 году в Царстве Польском. Окончив два университета, в 1870-х он ездил по странам Европы и во Франции стал изучать виноградные вина. В 1878-м он купил у грузинского князя урочище Парадиз площадью 230 га, которое позже переименовали в Новый Свет. Уже в 1882 году вина Голицына получают награду на Всероссийской промышленно-художественной выставке, а в 1883-м князь женится на графине Марии Орловой-Денисовой и пускает ее состояние на расширение Нового Света. На заводе в Новом Свете Голицын первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин.

Историю о виноделе-первопроходце покажут в онлайн-кинотеатрах Wink и «Иви», а также на канале «Россия». Дату премьеры назовут позже.

18+

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