Данила Козловский сыграет князя-винодела в сериале «Голицын» с Антоном Шагиным, Светланой Ивановой и Анастасией Красовской

Съемки проходят в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Среди прочих в актерский состав вошли Ксения Кутепова, Данила Краснов, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный и Никита Тарасов.

Лев Голицын родился в 1845 году в Царстве Польском. Окончив два университета, в 1870-х он ездил по странам Европы и во Франции стал изучать виноградные вина. В 1878-м он купил у грузинского князя урочище Парадиз площадью 230 га, которое позже переименовали в Новый Свет. Уже в 1882 году вина Голицына получают награду на Всероссийской промышленно-художественной выставке, а в 1883-м князь женится на графине Марии Орловой-Денисовой и пускает ее состояние на расширение Нового Света. На заводе в Новом Свете Голицын первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин.

Историю о виноделе-первопроходце покажут в онлайн-кинотеатрах Wink и «Иви», а также на канале «Россия». Дату премьеры назовут позже.

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