Что смотреть дома на этой неделе: драмеди «Паша», новый «Призрак в доспехах» и «Уик-энд на пять звезд»

А также — криминальная сага «Вестис», комедии «Своя в доску» и «Суета», детектив «Преступление на третьем этаже», драма «Напоминание о нем» и мультфильм «Зверолюция». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Паша», премьера (18+)
Инди-драмеди о настройщике пианино Паше (Аскар Ильясов), который в свои 30 с небольшим не добился особенных успехов в жизни и плывет по течению. Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ирина Горбачева) вносит в его и без того сумбурный быт дополнительную сумятицу. На фестивале «Пилот»-2026 сериал получил три приза: у Ильясова лучшая мужская роль, у Юлианны Михневич — женская, а сценаристы и режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина взяли награду за лучший сценарий.
С 10 июля, «Амедиатека»
Сериал «Призрак в доспехах» / Koukaku Kidoutai, премьера (18+)
Новая экранизация легендарной манги о сотруднице-киборге Девятого отдела Мотоко Кусанаги, сделанная студией Science SARU («Дандадан») в формате сериала — по стилистике он оказался ближе к первоисточнику, чем фильмы Мамору Осии. Режиссером выступил Моко-тян («Скотт Пилигрим жмет на газ»).
С 7 июля, «Кинопоиск», «Кион»
«Уик-энд на пять звезд» / The Five-Star Weekend, премьера (18+)
Экранизация бестселлера Элин Хильдербранд: по сюжету переживающая смерть мужа фудблогер Холлис (Дженнифер Гарнер) приглашает на выходных четверых подруг — однако быстро становится понятно, что у каждой есть свои нелицеприятные секреты. Также в сериале снялись Реджина Холл, Хлоя Севиньи, Роберта Колиндрес и другие. Режиссерами выступили Дженнифер Моррисон («Плохой доктор») и Минки Спиро («Во всем виновата она»).
С 9 июля, Peaсock
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Суета», премьера (18+)
Криминальная комедия о четырех друзьях (Александр Федоров, Александр Аверин, Денис Власенко и Магомед Муртазалиев), которые решают ограбить инкассаторскую машину. Все заканчивается провалом — и вместо легких денег парни получают еще и долг в 150 миллионов. Проект снял Антон Родин (подростковый мини-сериал «Фейк»).
С 6 июля, Okko
Сериал «Маленький домик в прерии» / Little House on the Prairie, премьера (18+)
Ремейк популярного в 70-80-е годы американского сериала о семейной паре с двумя дочерьми, переехавшей из Висконсина в сельскую местность. В проекте сыграли Райан Робинс («Варкрафт»), Ребекка Амзаллак («Невероятное путешествие мистера Спивета»), Маклин Фиш («Шорси») и другие. Одним из режиссеров выступила Сара Адина («Рыцарь Семи королевств»).
С 9 июля, Netflix
Сериал «Человек сгорит» / The Man Will Burn, премьера (18+)
Документальный мини-сериал о знаменитом фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок — проект, который снимали на протяжении четырех лет, подробно рассказывает о процессе подготовки и проведения культового мероприятия. Режиссерами выступили Джехейн Нужем («Площадь») и Викраму Ганди («Барри»).
С 9 июля, Max
Фильм «Преступление на третьем этаже» / Le crime du 3e étage (18+)
Французский детектив о писателе по имени Франсуа (Жиль Леллуш), прославившемся книгами в этом жанре, и его жене Колетт (Летиция Каста), которая внезапно начинает подозревать их соседа в убийстве. Пара берется распутывать историю, а параллельно реанимирует свои затухающие отношения. Режиссер — Реми Безансон («Первый день оставшейся жизни»).
С 9 июля, Okko
Фильм «Своя в доску» (6+)
Комедия Ильи Лебедева (полнометражный дебют) о строгой учительнице физики (Ольга Лерман) и ее сыне-подростке (Тимофей Кочнев) — семья заключает спор, что парень откажется от мечты стать профессиональным скейтером и не бросит учебу, если мама научится кататься на доске.
С 9 июля, Okko, «Кион», «Иви»
Фильм «Зверолюция» / Evolution (6+)
Испанский мультфильм от создателей «Величайшего детектива-паука» Хулио Сото Гурпиде и Зайры Муньос Домингес. Девочка Зои вместе со своими питомцами случайно пробует инопланетные ягоды — с этого момента она начинает превращаться в зверя, а животные, наоборот, очеловечиваются.
С 10 июля, «Кинопоиск», Start, Okko, Wink
Фильм «Напоминание о нем» / Reminders of Him (18+)
Экранизация романа Колин Гувер о девушке Кенне (Майка Монро из «Собирателя душ»), которая вышла из тюрьмы и пытается наладить отношения с дочерью, родившейся за решеткой, и с окружающим миром в целом. Картину сняла Ванесса Касвиль («Маленькие женщины», «По расчету»).
C 10 июля, Peacock
Сериал «Вестис» / The Westies, премьера (18+)
История об ирландской банде «Вестис», орудовавшей в Нью-Йорке в 1980-е, и ее противостоянии с итальянской мафией и полицией. В сериале снялись Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Титус Уэлливер («Босх»), Джессика Фрэнсис Дьюкс («Озарк») и другие. Режиссер — Алан Тейлор («Терминатор: Генезис»).
С 12 июля, MGM+
Комментарии (0)