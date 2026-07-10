Что смотреть дома на этой неделе: драмеди «Паша», новый «Призрак в доспехах» и «Уик-энд на пять звезд»

Сериал «Паша», премьера (18+)

Инди-драмеди о настройщике пианино Паше (Аскар Ильясов), который в свои 30 с небольшим не добился особенных успехов в жизни и плывет по течению. Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ирина Горбачева) вносит в его и без того сумбурный быт дополнительную сумятицу. На фестивале «Пилот»-2026 сериал получил три приза: у Ильясова лучшая мужская роль, у Юлианны Михневич — женская, а сценаристы и режиссеры Антон Коломеец и Евгения Тамахина взяли награду за лучший сценарий.

С 10 июля, «Амедиатека»