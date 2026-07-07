В Петербурге начались съемки сказочного фэнтези «Иван да Марья» с Александром Лыковым

В Петербурге стартовали съемки сказочного фэнтези «Иван да Марья». Роль Кощея в фильме исполнит актер Александр Лыков. Также в кадре появятся Тимофей Кочнев («Слово пацана», «Вампиры средней полосы»), Катерина Кучма, Алексей Розин («Фрау»), Инга Оболдина («Почтарь») и Олег Савостюк («Снегирь»).

По сюжету простой парень Иван примеряет на себя наряд царевича и покоряет сердце Марьи, но тут же становится жертвой похищения. Кощей принимает его за настоящего наследника престола и считает, что Иван поможет ему снять заклятие с собственной дочери.