В Петербурге начались съемки сказочного фэнтези «Иван да Марья» с Александром Лыковым

Премьеру планируют на 2027 год.
В Петербурге стартовали съемки сказочного фэнтези «Иван да Марья». Роль Кощея в фильме исполнит актер Александр Лыков. Также в кадре появятся Тимофей Кочнев («Слово пацана», «Вампиры средней полосы»), Катерина Кучма, Алексей Розин («Фрау»), Инга Оболдина («Почтарь») и Олег Савостюк («Снегирь»).
По сюжету простой парень Иван примеряет на себя наряд царевича и покоряет сердце Марьи, но тут же становится жертвой похищения. Кощей принимает его за настоящего наследника престола и считает, что Иван поможет ему снять заклятие с собственной дочери.
Производством занимается кинокомпания Сергея Сельянова «СТВ». Режиссирует киносказку Серик Бейсеу («Отражение тьмы»). Над сценарием работали Александр Архипов («Огниво») и Петр Мордвинцев (вторая и третья части «Три богатыря. Ни дня без подвига»).
Помимо Петербурга, снимать будут в Карелии, на Кольском полуострове и в Перми. Фильм выйдет в прокат 21 октября 2027 года.
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