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Смоляков и Ткачук сыграют отца и сына в семейной драме «Братское сердце»

Режиссерский дебют звезды «Золотого дна» Валерия Карпова снимают в Петербурге.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании Goldfield Entertainment

В Петербурге начались съемки семейной драмы «Братское сердце». Главных героев — двух братьев — сыграют актеры Евгений Ткачук («Хроники русской революции») и Антон Филипенко («Между нами химия»), а в роли их отца появится Андрей Смоляков («Карамора», «Завод»).

По сюжету успешный московский адвокат Илья (Антон Филипенко) спустя почти 20 лет встречается со своим братом Артуром (Евгений Ткачук), который работает инструктором по дайвингу в приморском поселке. Артура обвиняют в гибели туриста во время погружения, и отец, который десятилетия держал семью на расстоянии вытянутой руки, просит Илью взяться за защиту брата. Расследование быстро выходит за рамки уголовного дела.

«Братское сердце» — режиссерский дебют артиста Валерия Карпова, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Золотое дно». Карпов вошел и в продюсерский состав картины: компанию ему составил Александр Златопольский («Пила. Джокер»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании Goldfield Entertainment
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании Goldfield Entertainment
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании Goldfield Entertainment

«Я сам уехал из небольшого города, оставив там своих друзей, семью и в целом прошлое. Много рефлексии рождается, когда понимаешь, что в погоне за счастьем и успехом начинаешь стирать все, что сделало тебя собой. Эта рефлексия и была движком для создания этой истории», — делится режиссер.

Вместе с исполнителями главных ролей в фильме снимаются Артур Иванов, Нино Нинидзе, Санора Кирсанова, Анастасия Черникова, Катя Каганская, Артем Осипов и Вячеслав Шатненко.

Дату премьеры «Братского сердца» объявят позже.

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