Смоляков и Ткачук сыграют отца и сына в семейной драме «Братское сердце»

В Петербурге начались съемки семейной драмы «Братское сердце». Главных героев — двух братьев — сыграют актеры Евгений Ткачук («Хроники русской революции») и Антон Филипенко («Между нами химия»), а в роли их отца появится Андрей Смоляков («Карамора», «Завод»).

По сюжету успешный московский адвокат Илья (Антон Филипенко) спустя почти 20 лет встречается со своим братом Артуром (Евгений Ткачук), который работает инструктором по дайвингу в приморском поселке. Артура обвиняют в гибели туриста во время погружения, и отец, который десятилетия держал семью на расстоянии вытянутой руки, просит Илью взяться за защиту брата. Расследование быстро выходит за рамки уголовного дела.

«Братское сердце» — режиссерский дебют артиста Валерия Карпова, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Золотое дно». Карпов вошел и в продюсерский состав картины: компанию ему составил Александр Златопольский («Пила. Джокер»).