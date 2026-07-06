Стартовали съемки фильма «Приманка» с Лукерьей Ильяшенко и Владимиром Гарцуновым

Режиссером картины стал Илья Храмов («Настоящий журналист», «Чем могу помочь?»). Над сценарием он работал в тандеме с Филиппом Первовым.

Вместе с Сельяновым картину продюсируют Максим Уханов («Груз 200»), Павел Полуйчик («Ненормальная») и Андрей Рыданов («Лермонтов»). В кадре с Ильяшенко и Гарцуновым появятся актеры Дмитрий Куличков («Лихие», «Первый номер»), Александр Дмитриев («Настоящее будущее»), Владимир Литышев («Молодежка. Новая смена») и Олег Отс («Павел. Первый и последний»).

Дата премьеры и детали проекта появятся позже.

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