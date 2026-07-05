Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Тайн следствия» Руслан Ибрагимов

Актер и театральный режиссер Руслан Ибрагимов ушел из жизни 25 июня, сообщается на портале «Кино-Театр.ру». Информацию подтвердила его коллега Юлия Нижельская.

Ибрагимов родился 9 мая 1965 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности режиссера, актера театра и кино. Работал в «Творческой мастерской Григория Козлова» при ТЮЗе имени Брянцева, а в 2000–2004 годах преподавал актерское мастерство в Академии театрального искусства. Как режиссер-постановщик участвовал в спектаклях «Сказки Пушкина», «Волки и овцы», «Предательство» и «Лимпопо».

Широкому зрителю Ибрагимов знаком по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Шеф» и других.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Руслана Рустамовича.