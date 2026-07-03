5 июля на ТНТ покажут премьеру масштабной российско-индийской музыкальной комедии «Королёк моей любви»

Главные роли — разлученных в детстве братьев Рамаша и Шамара — исполнили Демис Карибидис и Михаил Галустян, а режиссером картины выступил Марюс Вайсберг.
Благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис) охраняет покой жителей вымышленного города Хурмада, и тут появляется дерзкий преступник Шамар (Михаил Галустян). Их противостояние приводит к неожиданному открытию: заклятые враги оказываются братьями. Лучшие традиции Болливуда — погони, драки, музыка, танцы и семейные тайны — лихо переплетаются с фирменным юмором ТНТ.
Фильм получился по-летнему ярким: съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, в том числе на территории исторических дворцов и архитектурных памятников.
Михаил Галустян
актер
Хореограф Джей Кумар помогал нам ставить танцы, и они были глобальные! Мы два месяца репетировали в Москве, потом еще в Индии с массовкой. Хореограф нас с Демисом просто загонял! Постоянно просил еще дубль, еще дубль... И мы снимали, пока всё не стало идеально синхронным.
Демис Карибидис
актер
Наш фильм стоит посмотреть, чтобы испытать ощущение счастья, посмеяться и по-настоящему удивиться. Это яркая, эмоциональная история с музыкой, приключениями и юмором, которая дарит зрителю чистые эмоции. И, самое главное, такого масштабного и необычного проекта в России действительно давно не было.
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