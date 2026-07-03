5 июля на ТНТ покажут премьеру масштабной российско-индийской музыкальной комедии «Королёк моей любви»

Благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис) охраняет покой жителей вымышленного города Хурмада, и тут появляется дерзкий преступник Шамар (Михаил Галустян). Их противостояние приводит к неожиданному открытию: заклятые враги оказываются братьями. Лучшие традиции Болливуда — погони, драки, музыка, танцы и семейные тайны — лихо переплетаются с фирменным юмором ТНТ.

Фильм получился по-летнему ярким: съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, в том числе на территории исторических дворцов и архитектурных памятников.