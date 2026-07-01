Андрей Натоцинский покажет фильм «Наум. Предчувствия» в Центре Курехина

Сеанс дока о Науме Клеймане с обсуждением состоится 8 июля.
8 июля в Большом зале Центра современного искусства имени Сергея Курехина пройдет спецпоказ фильма «Наум. Предчувствия». После сеанса документальный портрет Наума Клеймана обсудят режиссер фильма Андрей Натоцинский и киновед Алексей Гусев.
Наум Клейман известен как главный специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, автор книг по теории и истории кино. В фильме Натоцинского он прогуливается по Москве, Петербургу и Вологде, вспоминает истории из детства, встречается с Александром Сокуровым и смотрит кино. Документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других мастеров.
Режиссер Андрей Натоцинский учился в «Щепке» (вместе с Юрой Борисовым!) и в мастерской Сокурова, а также сыграл в дебютном фильме еще одного сокуровца Кантемира Балагова «Теснота». В тандеме с оператором Сергеем Кальварским, который снимал док о Клеймане, Андрей работает над циклом фильмов о ныне живущих русских художниках. Первую картину посвятят ленинградскому живописцу Геннадию Устюгову.
«Наум. Предчувствия» вышел в прокат 26 февраля 2026-го. По словам Натоцинского, фильм посмотрели около 5000 человек.
Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский
о фильме «Наум. Предчувствия» — в интервью Собака.ru (весна 2026):
Натоцинский: Я просто понял, что не имею права не снять и не запечатлеть Наума Ихильевича. Изначально не было плана. Сама структура фильма в данном случае рождалась во время съемок и затем на монтаже. Порыв изначально был не для того, чтобы сделать кино, — это такая деформированная форма аффектации.
Кальварский: Мы любим камерой. Знаете, как мы познакомились с Наумом Ихильевичем? Это произошло в Москве, в парке Новодевичьего монастыря. Это все было в прекрасном смысле наивно и глупо. Группа мальчиков от 30 до 80 ходили по парку и лизали мороженое. И говорили обо всем на земле. Оказалось, что все, что интересно тебе, вдруг интересно человеку, которого ты когда-то видел в сводках газет, человеку, который внес огромный вклад в кинематографическое, гуманитарное воспитание страны. Многие режиссеры прекрасной нашей эпохи не были бы собой, если б не было Музея кино Наума Ихильевича Клеймана.
Спецпоказ 8 июля стартует в 20:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже на сайте Центра Курехина.
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