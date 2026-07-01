Андрей Натоцинский покажет фильм «Наум. Предчувствия» в Центре Курехина

8 июля в Большом зале Центра современного искусства имени Сергея Курехина пройдет спецпоказ фильма «Наум. Предчувствия». После сеанса документальный портрет Наума Клеймана обсудят режиссер фильма Андрей Натоцинский и киновед Алексей Гусев.

Наум Клейман известен как главный специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, автор книг по теории и истории кино. В фильме Натоцинского он прогуливается по Москве, Петербургу и Вологде, вспоминает истории из детства, встречается с Александром Сокуровым и смотрит кино. Документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других мастеров.

Режиссер Андрей Натоцинский учился в «Щепке» (вместе с Юрой Борисовым!) и в мастерской Сокурова, а также сыграл в дебютном фильме еще одного сокуровца Кантемира Балагова «Теснота». В тандеме с оператором Сергеем Кальварским, который снимал док о Клеймане, Андрей работает над циклом фильмов о ныне живущих русских художниках. Первую картину посвятят ленинградскому живописцу Геннадию Устюгову.

«Наум. Предчувствия» вышел в прокат 26 февраля 2026-го. По словам Натоцинского, фильм посмотрели около 5000 человек.