Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Андрей Натоцинский покажет фильм «Наум. Предчувствия» в Центре Курехина

Сеанс дока о Науме Клеймане с обсуждением состоится 8 июля.

«K24», ТХ, 2026

8 июля в Большом зале Центра современного искусства имени Сергея Курехина пройдет спецпоказ фильма «Наум. Предчувствия». После сеанса документальный портрет Наума Клеймана обсудят режиссер фильма Андрей Натоцинский и киновед Алексей Гусев.

Наум Клейман известен как главный специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, автор книг по теории и истории кино. В фильме Натоцинского он прогуливается по Москве, Петербургу и Вологде, вспоминает истории из детства, встречается с Александром Сокуровым и смотрит кино. Документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других мастеров.

Режиссер Андрей Натоцинский учился в «Щепке» (вместе с Юрой Борисовым!) и в мастерской Сокурова, а также сыграл в дебютном фильме еще одного сокуровца Кантемира Балагова «Теснота». В тандеме с оператором Сергеем Кальварским, который снимал док о Клеймане, Андрей работает над циклом фильмов о ныне живущих русских художниках. Первую картину посвятят ленинградскому живописцу Геннадию Устюгову.

«Наум. Предчувствия» вышел в прокат 26 февраля 2026-го. По словам Натоцинского, фильм посмотрели около 5000 человек.

Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский

о фильме «Наум. Предчувствия» — в интервью Собака.ru (весна 2026):

Натоцинский: Я просто понял, что не имею права не снять и не запечатлеть Наума Ихильевича. Изначально не было плана. Сама структура фильма в данном случае рождалась во время съемок и затем на монтаже. Порыв изначально был не для того, чтобы сделать кино, — это такая деформированная форма аффектации.

Кальварский: Мы любим камерой. Знаете, как мы познакомились с Наумом Ихильевичем? Это произошло в Москве, в парке Новодевичьего монастыря. Это все было в прекрасном смысле наивно и глупо. Группа мальчиков от 30 до 80 ходили по парку и лизали мороженое. И говорили обо всем на земле. Оказалось, что все, что интересно тебе, вдруг интересно человеку, которого ты когда-то видел в сводках газет, человеку, который внес огромный вклад в кинематографическое, гуманитарное воспитание страны. Многие режиссеры прекрасной нашей эпохи не были бы собой, если б не было Музея кино Наума Ихильевича Клеймана.

Спецпоказ 8 июля стартует в 20:00 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже на сайте Центра Курехина.

18+

Читайте также: Как ученики Сокурова Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский снимают фильмы о патриархах российской культуры — от Клеймана до Устюгова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: