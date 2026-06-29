Стартовали съемки киносказки «Садко» с Кологривым, Стояновым и Пересильд

Креативным продюсером и композитором проекта стала Даша Чаруша, художником по костюмам — Надежда Васильева.
В Петербурге начались съемки фильма «Садко» по мотивам новгородских былин. Главные роли исполнят Антон Рогачев («Этерна»), Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Никита Кологривый («По щучьему велению»), Елизавета Ищенко («Трасса») и Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»).
По сюжету гусляр Садко без гроша в кармане, но с гуслями через плечо возвращается в Великий Новгород после долгих странствий. Он встречает княжну Любаву и сразу же влюбляется, однако злая боярыня Глафира вынуждает Любаву выйти замуж за царя Дормидонта ради богатого выкупа. Чтобы побороться за руку любимой, Садко заключает сделку с Морским царем.
Режиссером выступит Иван Оганесов («Крюк»). Креативным продюсером и композитором проекта стала Даша Чаруша («Молодой человек», «Кентавр», «Между нами химия», «Хардкор»). За костюмы отвечает Надежда Васильева («Летучий корабль», «Конек-Горбунок»). Сценарий написали Александр Архипов («Огниво», «Горыныч») и Петр Мордвинцев («Три богатыря. Ни дня без подвига» — вторая и третья части).
«Богатый гость» Садко — герой былин новгородского цикла, записанных в Олонецкой губернии. Персонаж фигурирует в текстах как бедный гусляр, который зарабатывал на хлеб игрой на пирах. В 1952-м фильм-сказку о приключениях Садко снял режиссер Александра Птушко. Герою посвящена опера Николая Римского-Корсакова (1897), а также мультфильмы Вадима Курчевского (1975), Максима Волкова и Виталия Мухаметзянова (2017).
Сергей Сельянов
Основатель кинокомпании «СТВ», продюсер проекта «Садко»
Как я говорил неоднократно, мы делали, делаем и будем делать сказки, потому что мы их любим. «Садко» — новая версия легендарной сказки. Мы бережно отнеслись к первоисточнику, но добавили неожиданные сюжетные ходы: зритель найдет немало сюрпризов. Это будет яркая музыкальная сказка с потрясающими декорациями, атмосферной музыкой и талантливыми актерами. Мы хотим, чтобы эта история зазвучала по‑новому и стала близка современному зрителю, сохранив при этом дух подлинной русской сказки.
Фильм снимают в Петербурге, Приозерске и Москве. С исполнителями главных ролей в кадре появятся Роман Васильев («Август», «Беспринципные в Питере»), Кристина Бабушкина («Беспринципные», «13 клиническая») и Алексей Дмитриев («Сваты», «Брестская крепость»).
«Садко» выйдет в прокат 8 марта 2028 года.
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