Стартовали съемки киносказки «Садко» с Кологривым, Стояновым и Пересильд

Режиссером выступит Иван Оганесов («Крюк»). Креативным продюсером и композитором проекта стала Даша Чаруша («Молодой человек», «Кентавр», «Между нами химия», «Хардкор»). За костюмы отвечает Надежда Васильева («Летучий корабль», «Конек-Горбунок»). Сценарий написали Александр Архипов («Огниво», «Горыныч») и Петр Мордвинцев («Три богатыря. Ни дня без подвига» — вторая и третья части).

«Богатый гость» Садко — герой былин новгородского цикла, записанных в Олонецкой губернии. Персонаж фигурирует в текстах как бедный гусляр, который зарабатывал на хлеб игрой на пирах. В 1952-м фильм-сказку о приключениях Садко снял режиссер Александра Птушко. Герою посвящена опера Николая Римского-Корсакова (1897), а также мультфильмы Вадима Курчевского (1975), Максима Волкова и Виталия Мухаметзянова (2017).