Что смотреть дома на этой неделе: «Грязные деньги» Гая Ричи, финальный сезон «Медведя» и военная драма «Литвяк»

А также — новый сезон «Аватар: Легенда об Аанге», французская спортивная комедия «Мечтать не вредно» и аниме «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Грязные деньги» / In the Grey (18+)
Новый экшен Гая Ричи, снятый по классической схеме: отряд обаятельных элитных агентов пытается вернуть миллиард долларов, который похитил магнат-злодей и спрятал на тропическом острове. В звездном касте — Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Розамунд Пайк и Эйса Гонсалес.
С 26 июня, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Медведь» / The Bear, 5 сезон (18+)
Финальный сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В конце прошлого сезона шеф объявил, что уходит из бизнеса — теперь его партнеры должны объединить усилия, чтобы наконец-то получить вожделенную звезду Michelin. Все 8 серий станут доступны одновременно.
C 26 июня, Hulu
Фильм «Литвяк» (6+)
Байопик о героической советской летчице Лидии Литвяк (Полина Чернышова, «Злой город») — от первых шагов в профессии и подвигов в Великой Отечественной до любовной истории с пилотом Алексеем Соломатиным (Петр Рыков, «Хроники русской революции»). Также в картине задействованы Евгений Ткачук, Виктория Соловьева и Андрей Некрасов. Режиссер — Андрей Шальопа («28 панфиловцев»).
С 22 июня, «Кинопоиск», Wink, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)
Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).
С 25 июня, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender, 2 сезон (18+)
Продолжение игровой версии культового анимационного сериала канала Nickelodeon — шоу о приключениях мальчика-мага Аанге (юный Гордон Кормье), способного управлять четырьмя стихиями. Во втором сезоне Аанг с друзьями отправляется в Царство Земли. Шоураннером проекта по-прежнему остается Альберт Ким («Пантеон»).
С 25 июня, Netflix
Фильм «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря» / Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen (16+)
Продолжение популярного аниме-сериала об офисном работнике, после смерти переродившегося в мистическое существо Римуру, способное принимать любые формы. В новом полнометражном мультфильме он должен спасти жрицу Юру, которая оберегает покой великого Водяного дракона. Режиссер — Ясухито Кикути, один из авторов предыдущих серий эпопеи.
С 28 июня, «Кинопоиск»
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