Сарик Андреасян экранизирует роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»

Сарик Андреасян рассказал, что планирует снять свою экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Сейчас идет кастинг и работа над сценарием. Съемки планируют на лето 2027 года.

Текст о проделках Остапа Бендера получил первую публикацию в 1928 году и разошелся на цитаты среди нескольких советских и постсоветских поколений. По сюжету бывший дворянин Ипполит Воробьянинов и аферист Остап Бендер путешествуют по стране в поисках фамильных бриллиантов, зашитых в один из двенадцати стульев мадам Петуховой. Культовыми считаются две экранизации книги: двухсерийный фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили в роли Бендера (1971) и музыкальный телеспектакль Марка Захарова — с Андреем Мироновым (1976).

В 1931 году Ильф и Петров завершили роман «Золотой теленок» с дальнейшими приключениями «великого комбинатора» на фоне Первой пятилетки. С 1949 по 1956 год «Золотой теленок» попал под запрет к печати, зато в 1968-м вышла экранизация Михаила Швейцера, а позже — киноадаптации Василия Пичула и Ульяны Шилкиной.

Сейчас Сарик Андреасян работает над экранизацией толстовского романа-эпопеи «Война и мир». В главных ролях появятся Полина Гухман, Станислав Бондаренко, Матвей Лыков, Александр Метелкин, Таисья Калинина, Николай Шрайбер и Лиза Моряк. Премьера состоится 18 февраля 2027 года.

16+