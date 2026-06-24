Начались съемки фэнтези «Влюбленные» с Тихоном Жизневским, Аней Чиповской и Равшаной Курковой

Стартовали съемки фэнтези «Влюбленные» с Аней Чиповской и Тихоном Жизневским в главных ролях. Режиссером проекта выступит Евгений Шелякин («Олдскул», «Кухня. Война за отель», «Про любовь. Только для взрослых»).

Герои Паша и Лиза полюбили друг друга еще в юности и тогда же заключили договор с демоном, чтобы обрести волшебные силы. Демон поставил условие: ровно через двадцать лет влюбленные должны расстаться навсегда. Когда срок договора истекает, Паша и Лиза по-прежнему любят друг друга и не готовы принять разлуку. Пара ищет способ разорвать контракт, а дети пытаются «спасти» родителей от развода, но лишь усложняют ситуацию.