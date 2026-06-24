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Начались съемки фэнтези «Влюбленные» с Тихоном Жизневским, Аней Чиповской и Равшаной Курковой

В центре сюжета — влюбленные, которым из-за договора с демоном предстоит расстаться навсегда.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»

Стартовали съемки фэнтези «Влюбленные» с Аней Чиповской и Тихоном Жизневским в главных ролях. Режиссером проекта выступит Евгений Шелякин («Олдскул», «Кухня. Война за отель», «Про любовь. Только для взрослых»).

Герои Паша и Лиза полюбили друг друга еще в юности и тогда же заключили договор с демоном, чтобы обрести волшебные силы. Демон поставил условие: ровно через двадцать лет влюбленные должны расстаться навсегда. Когда срок договора истекает, Паша и Лиза по-прежнему любят друг друга и не готовы принять разлуку. Пара ищет способ разорвать контракт, а дети пытаются «спасти» родителей от развода, но лишь усложняют ситуацию.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»

Вместе с Жизневским и Чиповской в кадре появятся актеры Равшана Куркова, Борис Хвошнянский, Мария Лисовая, Алексей Розин и Екатерина Волкова. Сценарий написал Тимур Эзугбая («Вы все меня бесите», «Престиж»). Продюсерами выступили Юлиана Слащева («Сто лет тому вперед»), Сергей Ершов, Александр Бондарев и Наталия Горина («Шурале»).

«"Влюбленные" — это очень красивое и атмосферное кино о настоящей любви вне времени. Тихон Жизневский и Аня Чиповская идеально попали в образ необычной семейной пары, которая готова отчаянно бороться за то, чтобы остаться вместе», — делится Юлиана Слащева.

Детали проекта и дата премьеры станут известны позже.

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