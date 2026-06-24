Комедийный сериал «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич покажут онлайн в июле

Главного героя — экстрасенса-шарлатана — хотят разоблачить, но он начинает видеть духов по-настоящему.
Стала известна дата премьеры паранормальной комедии «Зовите Витю!». Сериал покажут онлайн 1 июля. В главных ролях появятся Саша Бортич, Илья Соболев, Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Владимир Майзингер, Александра Флоринская и Александр Клюквин.
По сюжету главный дар экстрасенса-шарлатана Вити — разводить отчаявшихся людей на деньги. На Витю выходит блогерша Саша, которая мечтающает снять разгромное разоблачение. «Экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему, и Саша решает, что это шанс снять ролик-сенсацию.
«Зовите Витю!» — сериальный дебют для режиссера Дениса Тяпичева, выпускника Московской школы кино. Сценарий написал Тимур Амин («Вампир Алеша»), а оператором-постановщиком стал Влад Сабатовский («Апдейт»). В команде продюсеров — Александр Плотников («Счастлив, когда ты нет»), Анна Тихонова, Максим Филатов («Коммерсант») и Илья Бурец («Адвокаты»).
Илья Соболев
Комик и актер, играет Витю
К командной природе кино я до сих пор привыкаю. В стендапе ты сам отвечаешь за результат, а здесь все строится на взаимодействии с партнерами, режиссером, всей съемочной группой. Что касается самого Вити, то было интересно показать разные проявления его характера: и когда он уверенно обманывает людей, и когда сам начинает бояться происходящего. Играть это было одинаково непросто. Насколько у меня это получилось, зрители смогут оценить уже с выходом сериала.
«Зовите Витю!» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Все десять серий сезона выйдут 1 июля.
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