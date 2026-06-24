Комедийный сериал «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич покажут онлайн в июле

Комик и актер, играет Витю

К командной природе кино я до сих пор привыкаю. В стендапе ты сам отвечаешь за результат, а здесь все строится на взаимодействии с партнерами, режиссером, всей съемочной группой. Что касается самого Вити, то было интересно показать разные проявления его характера: и когда он уверенно обманывает людей, и когда сам начинает бояться происходящего. Играть это было одинаково непросто. Насколько у меня это получилось, зрители смогут оценить уже с выходом сериала.