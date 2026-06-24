Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Комедийный сериал «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич покажут онлайн в июле

Главного героя — экстрасенса-шарлатана — хотят разоблачить, но он начинает видеть духов по-настоящему.

Стала известна дата премьеры паранормальной комедии «Зовите Витю!». Сериал покажут онлайн 1 июля. В главных ролях появятся Саша Бортич, Илья Соболев, Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Владимир Майзингер, Александра Флоринская и Александр Клюквин.

По сюжету главный дар экстрасенса-шарлатана Вити — разводить отчаявшихся людей на деньги. На Витю выходит блогерша Саша, которая мечтающает снять разгромное разоблачение. «Экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему, и Саша решает, что это шанс снять ролик-сенсацию.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

«Зовите Витю!» — сериальный дебют для режиссера Дениса Тяпичева, выпускника Московской школы кино. Сценарий написал Тимур Амин («Вампир Алеша»), а оператором-постановщиком стал Влад Сабатовский («Апдейт»). В команде продюсеров — Александр Плотников («Счастлив, когда ты нет»), Анна Тихонова, Максим Филатов («Коммерсант») и Илья Бурец («Адвокаты»).

Илья Соболев

Комик и актер, играет Витю

К командной природе кино я до сих пор привыкаю. В стендапе ты сам отвечаешь за результат, а здесь все строится на взаимодействии с партнерами, режиссером, всей съемочной группой. Что касается самого Вити, то было интересно показать разные проявления его характера: и когда он уверенно обманывает людей, и когда сам начинает бояться происходящего. Играть это было одинаково непросто. Насколько у меня это получилось, зрители смогут оценить уже с выходом сериала.

«Зовите Витю!» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Все десять серий сезона выйдут 1 июля.

16+

Читайте также: «На поминки я бы не согласился!». Комик Илья Соболев — о природе юмора, отцовстве, мемах и корпоративах

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: