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Кино и сериалы

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«Второе дыхание» с Александром Палем: смотрим тизер нового сериала-трагикомедии о спортсмене, попавшем в рехаб

«Второе дыхание» режиссирует Руслан Братов — автор криминального драмеди «Экспресс» со Львом Зулькарнаевым.

В сети появился первый тизер-трейлер сериала «Второе дыхание» с Александром Палем в главной роли. Трагикомедию о спортсмене, который попал в рехаб, режиссирует Руслан Братов — звезда «Картин дружеских связей» и автор криминального драмеди «Экспресс» со Львом Зулькарнаевым.

Главный герой «Второго дыхания» Илья когда-то подавал большие надежды в спорте и считался одним из самых перспективных легкоатлетов страны. Он прекрасно бегал — в том числе от проблем, от ответственности и благоразумной жизни. Мать Ильи устала от его бесконечных выходок и отправила сына в странное учреждение под вывеской «Доверие»: что-то средне между рехабом, тюрьмой и девятым кругом ада. Здешняя «семья» существует по суровым законам и абсурдным правилам, за нарушение которых жестоко наказывают. Постепенно Илья осознает, что внешняя несвобода раскрывает в нем свободу внутреннюю.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Для Руслана Братова «Второе дыхание» — первая режиссерская работа над сериалом. Его дебютный короткометражный фильм «Лалай-Балалай» получил Гран-при «Кинотавра», а первый полный метр «Экспресс» стал победителем фестивалей «Окно в Европу» и «Новый сезон».

Вместе с Палем в кадре появятся актеры Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов и Роман Жданов. Над сценарием работали Михаил Чистов и Яна Прокопенко («Мамонты», «257 причин, чтобы жить»). В команде продюсеров — Дмитрий Пачулия («Мир! Дружба! Жвачка!»), Федор Гончаров, Ямур Гильмутдинов, Сергей Шишкин («Время Счастливых») и Гавриил Гордеев.

«Внутренние противоречия героя Александра Паля, самообман, побег от реальности ― все это делает тему сериала не просто историей о зависимости, а чем-то большим. Ироничный взгляд как раз не упрощает тему, а позволяет говорить о сложных вещах чуть тоньше, а значит сильнее», — говорит генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

У проекта будет восемь серий по 48 минут. «Второе дыхание» покажут в Okko. Дату премьеры объявят позже.

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НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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