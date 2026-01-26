Начнется «Время Счастливых»: вышел трейлер сериала с Тихоном Жизневским о микроистории трех российских поколений

Премьеру драмы об обычной семье с необычной фамилией планируют на март.
В центре сюжета — история семьи Марины и Ивана Счастливых от распада СССР до начала 2010-х. В 80-х у пары родилась тройня и появилась своя квартира. В 90-х из-за финансовых трудностей перспективный кандидат наук из МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина работает на рынке. Вместе они переживают потерю ребенка, становятся свидетелями чужих и глобальных потрясений.
У «Времени Счастливых» восемь серий. В каждом эпизоде зритель увидит жизнь обитателей квартиры сразу в трех временах. Ивана и Марину в 90-х и в 2012-м сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром», «Преступление и наказание») и Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»), а их «молодые версии» в 80-х — Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм») и Евгения Леонова («Опасная близость»). Режиссером выступил Илья Силаев («ИП Пирогова», «Сестры», «Хутор»).
Тихон Жизневский
Актер театра и кино, играет Ивана Счастливого
Иван — человек-консолидатор, который постоянно пытается собрать какие-то куски воедино, собрать свою семью, как-то пытается все время держать ее вместе. Мне даже пришла в голову ассоциация с котом Леопольдом. Мой герой — большой интеллектуал, педагог, деликатный и умный человек.
Я, к сожалению, не застал своего дедушку, но, судя по тому, что рассказывает мама, это был человек энциклопедических знаний. И никто никогда не видел его злым. Он все время был очень добр, весел, любопытен. Он любил изучать все вокруг себя, любил рассказывать всем какие-то интересности, факты. Ему удавалось делать семью сплоченной и любить ее по-настоящему. Мне кажется, что история моего героя как будто связана с моим дедом.
Съемки сериала проходили с июля 2025-го в Москве. По словам создателей, семейную драму постарались показать глубоко и честно, а болезненный опыт новейших российских поколений уравновесили юмором.
«Время Счастливых» выйдет в марте — точная дата премьеры станет известна позже.
16+
