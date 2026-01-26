Начнется «Время Счастливых»: вышел трейлер сериала с Тихоном Жизневским о микроистории трех российских поколений

В центре сюжета — история семьи Марины и Ивана Счастливых от распада СССР до начала 2010-х. В 80-х у пары родилась тройня и появилась своя квартира. В 90-х из-за финансовых трудностей перспективный кандидат наук из МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина работает на рынке. Вместе они переживают потерю ребенка, становятся свидетелями чужих и глобальных потрясений.

У «Времени Счастливых» восемь серий. В каждом эпизоде зритель увидит жизнь обитателей квартиры сразу в трех временах. Ивана и Марину в 90-х и в 2012-м сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром», «Преступление и наказание») и Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»), а их «молодые версии» в 80-х — Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм») и Евгения Леонова («Опасная близость»). Режиссером выступил Илья Силаев («ИП Пирогова», «Сестры», «Хутор»).