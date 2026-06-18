Появился первый тизер исторического сериала «Желтуга» с Елизаветой Боярской, Артемом Быстровым и Николаем Шрайбером

Драма расскажет о самопровозглашенной золотодобывающей республике на границе Российской империи.
В сети появился первый тизер исторической драмы «Желтуга» о самопровозглашенной золотодобывающей республике на границе Российской Империи. Главные роли в сериале исполнили Елизавета Боярская, Александар Радойичич, Андрей Мерзликин, Артем Быстров, Виктор Добронравов, Николай Шрайбер и Дарья Кукарских.
Действие разворачивается в 1883 году. Студента-геолога Владимира Проскурякова (Александар Радойичич) осудили за преступление, которое он не совершал. Во время этапирования он сбегает, примкнув к банде рецидивиста по кличке Молот (Артем Быстров). Через леса герои добираются до Желтуги — «Амурской Калифорнии», республики золотодобытчиков.
Проскуряков сталкивается с властным главой Желтуги (Андрей Мерзликин), который жестко контролирует жителей, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Елизавета Боярская). За беглецами охотится следователь Светозаров (Виктор Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты.
Режиссером «Желтуги» стал Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Генеральными продюсерами выступили Тимур Вайнштейн («Плевако», «Летучий корабль») и Юлия Сумачева («Константинополь», «Зять»). Оператор-постановщик — Глеб Вавилов («Лихие»).
Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся Антон Адасинский, Дмитрий Куличков, Влад Миллер, Фейя Цзоу, Анастасия Мишина, Максим Колесниченко, Карина Александрова, Алексей Дмитриев, Антон Макуха, Константин Чепурин, Елена Морозова, Владимир Селезнев, Василий Копейкин, Даниил Тябин, Юрий Назаров и Виктор Раков.
Сериал покажут в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «КИОН», а также на телеканале НТВ. Дату премьеры объявят позже. В проекте будет десять эпизодов.
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