Появился первый тизер исторического сериала «Желтуга» с Елизаветой Боярской, Артемом Быстровым и Николаем Шрайбером

В сети появился первый тизер исторической драмы «Желтуга» о самопровозглашенной золотодобывающей республике на границе Российской Империи. Главные роли в сериале исполнили Елизавета Боярская, Александар Радойичич, Андрей Мерзликин, Артем Быстров, Виктор Добронравов, Николай Шрайбер и Дарья Кукарских.

Действие разворачивается в 1883 году. Студента-геолога Владимира Проскурякова (Александар Радойичич) осудили за преступление, которое он не совершал. Во время этапирования он сбегает, примкнув к банде рецидивиста по кличке Молот (Артем Быстров). Через леса герои добираются до Желтуги — «Амурской Калифорнии», республики золотодобытчиков.

Проскуряков сталкивается с властным главой Желтуги (Андрей Мерзликин), который жестко контролирует жителей, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Елизавета Боярская). За беглецами охотится следователь Светозаров (Виктор Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты.