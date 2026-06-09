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Кино и сериалы

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Смотрим первый фрагмент фильма о петербургском математике Григории Перельмане с Марком Эйдельштейном в главной роли

Премьеру байопика «Витринный экземпляр» планируют на 2026 год.

В сети появился первый отрывок из биографической драмы «Витринный экземпляр» о петербургском ученом Григории Перельмане, доказавшем гипотезу Пуанкаре. В роли математика — актер Марк Эйдельштейн.

Над фильмом работает режиссер Андрей Григорьев («Васенин»). Сценарий написали Марк Заевский и Владимир Наумов («Смычок», «Жена олигарха»). Вместе с Эйдельштейном в кадре появятся Антон Рогачев, Арсений Вейс, Олег Ягодин, Дарья Балабанова, Юрий Быков и Марк Брутман.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой студии Peak Media
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой студии Peak Media

Перельман с детства участвовал в математических олимпиадах, а в 16 лет поступил на мехмат ЛГУ (нынешнего СПбГУ). В начале 1990-х годов он уехал в США, где работал в Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли. В середине 90-х Григорий вернулся в Петербург и начал в одиночку искать доказательство гипотезы Пуанкаре.

В 2002—2003 годах он опубликовал в интернете три статьи, в которых кратко изложил оригинальный метод доказательства. Три независимые группы математиков подтвердили доводы Перельмана, но китайские математики Чжу Сипин и Цао Хуайдун попытались присвоить решение: они заявили, что нашли «полное доказательство», и попробовали обвинить ученого в плагиате. Позже они отказались от своих претензий, но в этот период Григорий оборвал все контакты с математическим сообществом, посчитав его решения несправедливыми.

Гипотезу, которую доказал Перельман, сформулировал в 1904 году математик Анри Пуанкаре. Ее суть в том, что любой замкнутый трехмерный объект без дыр можно мысленно стянуть в точку, не разрывая и не склеивая его. В данный момент это единственная из семи «задач тысячелетия» (такое название Математический институт Клэя дал математическим проблемам, определенным как «важные классические задачи, решение которых не найдено вот уже в течение многих лет»), которая получила решение.

«Витринный экземпляр» покажут ориентировочно в 2026 году на одном из кинофестивалей.

12+

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