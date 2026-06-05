Что смотреть дома на этой неделе: «Мыс страха», «Твое сердце будет разбито» и «Служебный роман» с Дженнифер Лопес

А также — мультипликационная версия «Манюни», ситком «Вы нам не подходите», новый сезон «Интервью с вампиром», «История его служанки» (который уже называют русскими «"Бриджертонами"»), драма «Я – значит Ястреб» и док о Майкле Джексоне в суде. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Мыс страха» / Cape Fear, премьера (18+)
Триллер по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда о вышедшем из тюрьмы садисте Максе Кэди (Хавьер Бардем), который мучает адвоката и его жену (Патрик Уилсон и Эми Адамс). Пилотную серию снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), а продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.
C 5 июня, Apple TV
Фильм «Твое сердце будет разбито» (16+)
Экранизация бестселлера Анны Джейн о 17-летней Полине (Вероника Журавлева, «Папины дочки. Новые»), которая в новой школе подвергается буллингу, но неожиданно находит поддержку в лице местного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас) — в обмен на защиту, он предлагает ей изображать влюбленных, еще не догадываясь, что это перерастет в настоящие чувства. Режиссером фильма, ставшего в этом году кассовым хитом, выступил Михаил Вайнберг (сериал «Жить жизнь»).
С 5 июня, «Кинопоиск», Premier, Start, Wink, «Кион», Okko, «Иви»
Фильм «Служебный роман» / Office Romance, премьера (18+)
Ромком о сложностях отношений на фоне строгих корпоративных правил — в нем Дженнифер Лопес играет директора частной авиакомпании, в которой запрещены романтические связи между сотрудниками — с чем категорически не согласен недавно нанятый юрист Дэниел (Бретт Голдстин). Картину снял Ол Паркер («Сейчас самое время»).
С 5 июня, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Приводите мне красивых: Культ модели» / Bring Me the Beauties: A Model Cult, премьера (18+)
Док Криса Смита (работавшего над хитовым «Король тигров: Убийство, хаос и безумие») о сложных взаимоотношениях известной модели Хойта Ричардса с эксцентричным светским львом Фредериком фон Мирерсом — в 80-х тот создал настоящую секту в мире нью-йоркского фэшн-бизнеса.
С 1 июня, Max
Сериал «Вы нам не подходите» / Not Suitable for Work, премьера (18+)
Ситуационная комедия о пяти нью-йоркских двадцатилетних, которые изо всех сил стараются сделать карьеру и не потерять себя в атмосфере корпоративной культуры. Сценаристами проекта стали Минди Кейлинг и Чарли Гранди, до этого работавшие над сериалом «Офис».
Со 2 июня, Hulu
Сериал «История его служанки», премьера (16+)
Многосерийная мелодрама в антураже XIX века (анонсировано целых 90 эпизодов), которую уже окрестили российскими «Бриджертонами». По сюжету дворянка Анна (Милана Бру) съезжается с графом Шереметьевым (Матвей Лыков) — из-за того, что ей нужно вернуть проигранное имение отца, девушке приходится на год стать его служанкой. Также в проекте снялись Екатерина Гусева, Алена Хмельницкая, Илья Носков, Ольга Ломоносова и другие.
Со 2 июня, «Иви», Start
Сериал «Манюня», премьера (6+)
Мультипликационное продолжение популярной детской франшизы: озорные девочки по-прежнему попадают в самые разнообразные приключения. Манюню, Наринэ и Каринэ озвучили актрисы из оригинального фильма — Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян, а голосом колоритной Ба стала Нонна Гришаева. Режиссером выступил Виктор Лакисов («Домовенок Кузя»).
Со 2 июня, Okko
Фильм «Я – значит Ястреб» / H Is for Hawk (18+)
Экранизация мемуаров сотрудницы Кембриджа Хелен МакДональд, после смерти отца взявшуюся ухаживать за ястребом-тетеревятником. Главную роль в драме о преодолении утраты и сложных взаимоотношениях женщины и хищной птицы сыграла звезда «Короны» Клэр Фой, также в касте — Брендан Глисон, Линдси Дункан и Имоджен Дафти. Режиссер — Филиппа Лоутроп (все та же «Корона» и «Мисс Плохое поведение»).
Со 2 июня, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Майкл Джексон: Вердикт» / Michael Jackson: The Verdict, премьера (18+)
Трехсерийный документальный проект, который в отличие от недавнего байопика Антуана Фукуа «Майкл» концентрируется на скандальной стороне карьеры артиста — в частности, на суде 2005 года, где музыканту предъявили обвинения по делу о растлении. Автором картины выступил Ник Грин.
C 3 июня, Netflix
Сериал «Двойная жизнь Ми», премьера (16+)
Подростковая комедия со звездой «Не одна дома» Миланой Хаметовой — 16-летняя девушка пытается скрыть ото всех, что она не обычная школьница, а популярная в сети певица Ми. Также в сериале сняли Давид Манукян, София Каштанова, Анна Уколова, Маргарита Силаева и другие. Режиссер — Анна Соловьева-Карпович («Робоняня»).
C 4 июня, «Иви», Start
Фильм «Холостяк в Италии» (18+)
Комик Кевин Джеймс («Одноклассники») в фильме Чарльза Френсиса и Дэниэла Киннэнов играет жениха, которому буквально у алтаря отказала возлюбленная — из-за этого он проводит свадебное путешествие в Италии в одиночестве. Также в фильме снялись Элисон Хэннигэн, Ким Коут и Джонатан Руми.
С 6 июня, Okko, Wink
Сериал «Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, 3 сезон (18+)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. В третьем сезоне бессмертный вампир Луи продолжит делиться хитросплетениями своей жизни с журналистом Дэниелом (Эрик Богосян), но и Лестат представит собственную версию их истории.
C 7 июня, AMC
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