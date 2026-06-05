Что смотреть дома на этой неделе: «Мыс страха», «Твое сердце будет разбито» и «Служебный роман» с Дженнифер Лопес

А также — мультипликационная версия «Манюни», ситком «Вы нам не подходите», новый сезон «Интервью с вампиром», «История его служанки» (который уже называют русскими «"Бриджертонами"»), драма «Я – значит Ястреб» и док о Майкле Джексоне в суде. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.