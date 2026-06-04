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Кино и сериалы

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Новый сезон комедии «Красная Поляна» выйдет в 2026 году. В касте — Лыков, Насонов, Вилкова и Ургант

В продолжении будет 10 эпизодов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»

Новый сезон курортной комедии «Красная Поляна» покажут онлайн в этом году. К своим ролям вернулись Николай Фоменко, Екатерина Стулова и Матвей Лыков. Также в актерский состав вошли Екатерина Вилкова, Юрий Насонов, Андрей Ургант и Тимур Родригез.

Первые пять эпизодов сериала показали на стриминге 28 декабря 2024 года. По сюжету светская авантюристка Саша (Рината Тимербаева) сбежала из Москвы в Красную Поляну, где вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые контролируют управляющего.

В новых сериях очередная афера Саши и ее друзей проваливается, и они попадают в поле зрения Каролины (Екатерина Вилкова) — организатора свадьбы арабского принца и русской модели. Каролина предлагает ребятам стать ее теневой командой для поручений на самом высоком уровне.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»

Продолжение снимает тот же режиссер — Роман Прыгунов («Беспринципные», «Духless»). Над сценарием работали Сергей Левитан, Артем Клинков, Олег Липин, Михаил Осипов и Андрей Орлов.

Продолжение «Красной Поляны» выйдет в 2026-м на «Кинопоиске». Точная дата релиза станет известна позже.

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