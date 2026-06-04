Новый сезон комедии «Красная Поляна» выйдет в 2026 году. В касте — Лыков, Насонов, Вилкова и Ургант

Новый сезон курортной комедии «Красная Поляна» покажут онлайн в этом году. К своим ролям вернулись Николай Фоменко, Екатерина Стулова и Матвей Лыков. Также в актерский состав вошли Екатерина Вилкова, Юрий Насонов, Андрей Ургант и Тимур Родригез.

Первые пять эпизодов сериала показали на стриминге 28 декабря 2024 года. По сюжету светская авантюристка Саша (Рината Тимербаева) сбежала из Москвы в Красную Поляну, где вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые контролируют управляющего.

В новых сериях очередная афера Саши и ее друзей проваливается, и они попадают в поле зрения Каролины (Екатерина Вилкова) — организатора свадьбы арабского принца и русской модели. Каролина предлагает ребятам стать ее теневой командой для поручений на самом высоком уровне.